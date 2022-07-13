快訊

林秉樞懷疑地院跟高嘉瑜「是親戚」有敵意 高院狠打臉

太熱內臟如被煮過！男子戶外工作體溫42度昏迷 「熱射病」死亡率高達50%

香港01／ 撰文： 喬納森
天氣太熱戶外活動或工作要小心，隨時中暑嚴重可致命。（資料圖片，非當事人）
天氣太熱戶外活動或工作要小心，隨時中暑嚴重可致命。（資料圖片，非當事人）

近日天氣十分炎熱，進行戶外活動或工作時，要注意防曬及避免中暑，因為嚴重起來可以致命！內地河南省一名工人，在攝氏40度高溫下戶外工作２小時後，抵不住酷熱突然昏迷，被送院搶救。醫生經檢查發現他體溫竟高達42.3度，內臟如被煮過一樣，最後診斷為「熱射病」，情況並不樂觀，更指「熱射病」的死亡率可高達50%。

綜合內媒報道，44歲張姓男子在烈日下冒着攝氏40度高溫，在戶外工作了2小時後，突然暈倒昏迷。張男被送往醫院進行急救，經檢查被初步斷定他因過熱而陷入昏迷，醫護人員於是立即用冰毯、冰帽等替他降溫至安全範圍內。

醫生當時量度到他的體溫竟高達42.3度，內臟如被煮過一樣，斷診他患上「熱射病」。醫生指，熱射病原理為人體溫度一旦升高，體內失去散熱功能，熱能會隨着血液被心臟泵到內臟，所有的內臟就會像在水裏煮過一樣，影響功能，根據統計死亡率在50%左右。

院方表示，張男的熱射病在中暑分類中屬重度中暑，是因人長時間處於高濕、高溫及密閉環境下引發，而體溫會快速升到40度以上，且不會出汗，直接陷入昏迷，跟一般中暑情形相比易於分辨。

延伸閱讀：

熱屎辣辣瞓唔著？睡眠專家教夏天5招降溫　1個睡姿易散熱極速入睡

奶奶屋企好熱　揭1原因唔願開冷氣　新抱憂中暑：長輩唔鍾意開？

文章授權轉載自《香港01》

中暑 高溫 死亡率

相關新聞

太熱內臟如被煮過！男子戶外工作體溫42度昏迷 「熱射病」死亡率高達50%

近日天氣十分炎熱，進行戶外活動或工作時，要注意防曬及避免中暑，因為嚴重起來可以致命！內地河南省一名工人，在攝氏40度高溫下戶外工作２小時後，抵不住酷熱突然昏迷，被送院搶救。醫生經檢查發現他體溫竟高達42.3度，內臟如被煮過一樣，最後診斷為「熱射病」，情況並不樂觀，更指「熱射病」的死亡率可高達50%。

2022兩岸青年大熊貓保育實習營 四川開營

7月11日，2022兩岸青年大熊貓保育實習體驗營，在成都大熊貓繁育研究基地開營。

競建第一高樓止步 大陸發改委：不得新建500公尺以上建築

大陸國家發展改革委12日發布《「十四五」新型城鎮化實施方案》。方案要求，落實適用、經濟、綠色、美觀的新時期建築方針，治理...

河南白衣人打維權銀行儲戶 學者揭中國「外包鎮壓」

日前一群因村鎮銀行中止支付而受害的儲戶到河南鄭州維權，卻遭一群身分不明的白衣人毆打，引起關注。加拿大學者王惠玲的新書指出...

「錯換人生28年」二審駁回上訴 維持原判

「錯換人生28年」當事人姚策養母許敏等人起訴河南大學淮河醫院、杜新枝侵權責任案二審宣判，法院駁回許敏、姚師兵的上訴，維持...

主播突然流鼻血仍淡定播完 許多網友點讚

7月11日晚，江蘇蘇州一新聞主播在直播時突然流鼻血，但是他淡定的播報完了新聞，從容不迫。很多大陸網友對其點讚，紛紛留言希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。