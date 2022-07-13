2022兩岸青年大熊貓保育實習營 四川開營

7月11日，2022兩岸青年大熊貓保育實習體驗營，在成都大熊貓繁育研究基地開營。

兩岸青年大熊貓保育實習體驗營，是四川圍繞特色資源國寶大熊貓持續舉辦的川台青年交流品牌項目。今年因應新冠疫情，對活動進行創新升級，特別組織四川農業大學動物醫學等相關專業的10名兩岸大學生，在成都大熊貓繁育研究基地，開展為期兩周的專業實習實踐，深入了解和參與大熊貓保育工作。

活動由四川省海峽兩岸交流促進會、成都大熊貓繁育研究基地聯合主辦。開營儀式上，熊貓基地專職副書記劉龍介紹，熊貓基地圈養的大熊貓數量有222隻，是全球最大的大熊貓人工繁殖遷地保護種群。四川省台辦副主任張軍表示，2008年在台灣安家的「團團」、「圓圓」，傳遞了「兩岸一家親」的情誼，增進了台灣民眾對大熊貓的喜愛。

一直以來，大陸高度重視大熊貓物種保護，在成都大熊貓繁育研究基地獲設「海峽兩岸交流基地」十周年之際，此次兩岸青年大熊貓保育實習體驗營作為最好的禮物，也為兩岸學子提供了一次難能可貴的機會。希望學子們能夠珍惜和大熊貓「朝夕相處」的經歷，相互學習，共同促進，收穫友誼與學習經歷，與台灣親朋好友分享四川更多的文化歷史和發展機遇。

在接下來的時間，學生們將在基地科普老師、科研人員、專業飼養員等帶領下，深入成都大熊貓繁育研究基地和基地都江堰繁育野放研究中心－熊貓穀，走進大熊貓的世界。並將通過圖文、視訊等形式，記錄實習實踐的精彩感受。