面對熱度下滑 劉畊宏：無論紅沒紅，我都是一個樣

台籍藝人劉畊宏今年4月在上海以健身操紅遍大陸，劉畊宏在接受陸媒訪問時表示，「我從來沒有想過要刻意出名，我想傳遞給大家的不僅僅是跳操，而是一種健康的生活方式」。

澎湃新聞12日報導，曾經是歌手、演員的劉畊宏，最終成名的身分，卻是健身教練。資料顯示，從4月17日至4月28日，僅僅12天，劉畊宏的抖音漲粉4000多萬，創造抖音平台劉畊宏粉絲數量已超過7千萬人。

劉畊宏受訪時表示，「眼睜睜地看著直播間增加了1000萬粉絲，但那天我什麼都沒有做」。「當時線上人數達到2萬人的時候，我已經覺得很不錯了，沒想到這個數字持續在上升—10萬，100萬，甚至300萬、400萬。我當時就感到非常好奇，到底發生了什麼，為什麼流量會這麼快速地上升？」「或許是疫情這個時間點，讓一直以來的積累得到了爆發」。

不過，外界眼中劉畊宏的熱度近來出現了下滑。流量巔峰時期，劉畊宏的直播間觀看人次超過4800萬，線上人數峰值超過400萬。最近，線上人數峰值只有100萬左右。面對「熱度下降」的質疑聲，劉畊宏說：「對於熱度，每個人有不同的認知」。「無論紅沒紅，賺沒賺到錢，我都一直在做這件事，我以後也會堅持做。我不會去模仿別人，因為每個人都是獨一無二的，你們在台前看到我是什麼樣子，我幕後就是什麼樣子」。

他說，「錢不是最終目的，我想讓健身成為長久的事業。我想讓劉畊宏男孩女孩對健身有更好的理解，讓他們保持對健康生活方式的憧憬和嚮往，始終可以在我的直播間裏學習和成長，這對我來說既是壓力，也是責任」。

在流量達到巔峰後，商業價值的變現也成為外界關注的焦點。但截至目前在劉畊宏直播間，始終沒有進行傳統意義上的、要求銷量轉化的直播帶貨。

劉畊宏說，「做健身30多年了，這麼久我都沒有著急，你們何必這麼著急？」「商業化的事情需要一步步慢慢來，這也是出於劉畊宏男孩、劉畊宏女孩對我們的信任，我沒有辦法草率。我有7000多萬粉絲，能隨便草率嗎」？

他說，作為健身博主，必須先做好本職工作，拍攝更多的教學類短視頻，做好對大家健身的規劃作用，這是一個長遠的事業，而不是只想著流量變現、從中獲取短期利益。「在流量最巔峰的時候，很多廠商來找我，我很感謝大家對我的厚愛，但是商務訂單都沒有接」。

「當時疫情居家，我一個人宅在家裡，無法在短時間內對品牌有清晰的認識，所以無法隨便做出決定。但是大家都很著急，就想趁著這波流量趕快變現。當時自己拒絕了很多的商務邀請，我只想先把直播認真做好，其他商務我們暫停一下，等上海解封了，我們再來聊」。

他透露，6月1日才開始正式接觸品牌和商務合作，而且對合作品牌的要求嚴格到近乎苛刻。「我合作的品牌都是層層把關，我們認可的，這是最基礎的要求」。