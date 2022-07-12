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非洲獅子在杭州「熱成狗」 網友：快送它回非洲避暑

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
近四十度的高溫，讓杭州野生動物世界裡的獅子受不了，像狗一樣張大口不斷喘氣。網友稱，希望把它們送回非洲去避暑。（網易新聞）
近四十度的高溫，讓杭州野生動物世界裡的獅子受不了，像狗一樣張大口不斷喘氣。網友稱，希望把它們送回非洲去避暑。（網易新聞）

7月11日，杭州氣溫高達攝氏39.6度，一段「非洲獅遇上杭州高溫天氣」的影片引發大陸網友關注，並衝上了微博熱搜，有網友調侃稱「快送獅子回非洲避暑」「獅子：上有天堂，下有蘇杭，原來是這樣讓我上天堂」。 據極目新聞，11日下午杭州野生動物世界工作人員告表示，現已在柵欄內放置了冰塊，給非洲獅進行降溫。

據報導，一影片顯示，一頭獅子躲在陰涼處，只見它趴在地上，緊瞇著雙眼，正張大嘴巴、伸出舌頭，大口大口地喘著氣。網友在發布上述影片時還配文寫道：「來自非洲的獅在杭州熱成了‘狗’」。

上述影片發布後很快引發大陸網友熱議，有網友調侃稱「條件允許的話我想去非洲避避暑」、「圍個圍脖能不熱嗎？」、「連非洲獅都扛不住熱啊！」，還有網友乾脆將影片做成了表情包發表在評論區，表情包配文「熱成狗」。

近日，浙江的高溫大戲持續上演，省會杭州已經連發三天高溫橙色預警。 7月10日，杭州主城區橙色預警早早打卡，截至16時，杭州站最高氣溫已達39.6℃，創下近五年（2018-2022）氣溫新高。杭州市氣象台表示，上一次超過39.6℃是2017年，2017年有5天超過40℃，也就是說7月10日是2018年以來最熱的一天。

7月11日下午，杭州野生動物世界相關工作人員表示，目前他們已經放置了冰塊，給非洲獅進行降溫。與此同時，他們每天也會及時換水，為非洲獅營造一個相對舒適的生活環境。杭州野生動物世界另一位工作人員則稱，目前他們園區已運營整整20年，有豐富的飼養經驗，他們一定會善待動物，會為動物做好防暑降溫的工作。

野生動物世界工作人員還表示，經過證實，網傳影片中的獅子就在杭州野生動物世界，是白獅，屬於非洲獅的變種。獅子散熱的方式確實和狗很像，都是伸出舌頭。這是因為全身佈滿毛髮的哺乳動物是沒有汗腺的，熱的時候主要通過呼出熱氣，蒸發舌頭上的汗液來降溫，其實其他大多數陸生帶毛髮的哺乳動物都是如此。

武漢動物園總工程師高燕鴻則表示，並不是說非洲動物就不怕熱，相比於其他地區的動物，非洲動物確實有相對更高的耐熱性，但當熱到了一定程度後，非洲動物也是承受不住的。比如，目前武漢市的平均氣溫在37 ℃左右，園區內的非洲獅就已經有些受不了了。

高燕鴻表示，目前主要是通過洗澡沖水的方式給動物降溫，最近一段時間，他們每天要給非洲獅衝4到5次水。除此之外，他們也會修建水池，讓動物有避暑納涼的地方。

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