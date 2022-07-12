「提款難」爆衝突 河南銀保監：客戶15日起獲分批墊付
河南村鎮銀行弊案近日越演越烈，3,000名提款難的存戶10日集結鄭州展開維權行動，爆發警民流血衝突，河南銀保監局、河南省地方金融監管局11日晚間發布公告，表示根據案件查辦和資金資產追繳情況，對4家村鎮銀行帳外業務客戶，15日起開始分批墊付。
4家村鎮銀行包括禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方封鎮銀行，公告提到，由河南省農村信用社聯合代理組織做墊付，15日開始首批墊付，對象為單家機構單人合併金額人民幣5萬元以下的客戶。人民幣5萬元以上者，陸續墊付，墊付安排另行公告。
今年4月以來，4家村鎮銀行的存戶發現無法正常提款，數百名存戶隨後到河南銀保監局辦公樓外舉橫幅抗議，指被銀行侵吞存款約人民幣300億元，有地方官員為阻受影響存戶信訪，將存戶的健康碼轉為「紅碼」。
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