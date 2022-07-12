嘉興銀杏天鵝湖 融合台灣理念

在位於浙江省嘉興市秀洲區油車港鎮的銀杏天鵝湖上，三五成群的黑天鵝悠然享受著夏天的愜意，陽光落在湖面，泛起點點金光。

中新社報導，上述美景的呈現，正是敏實控股董事會主席助理孟亭目前所從事的工作。2008年跟隨父母從台灣來到嘉興上學，研究所畢業後回到嘉興工作，這位95後台青，如今負責銀杏天鵝湖項目的溝通與協調。

「銀杏天鵝湖處於嘉興比較偏的地方，生態治理之前，這裡還只是一個小水塘。」孟亭說，他們將水裡的淤泥清理掉，在水底種上水草，讓生態循環起來，使水質變得越來越好。

據孟亭介紹，在銀杏天鵝湖項目中，融合了很多台灣的理念。「例如提倡人與動物和諧相處，園區也對外開放，希望人們以友善、平等的態度面對動物，關注生態平衡。」

如今，銀杏天鵝湖已蛻變成集濕地保護、生態涵養、休閒度假於一體的生態湖區。據孟亭介紹，除園區裡飼養的黑天鵝、梅花鹿等動物，「不請自來」的棲息物種已近200種，其中屬於二級重點保護野生動物有6種。

「嘉興本身自然條件就非常好，有很多待發展農村資源，還有很多支持台青台商發展的政策，很適合台灣青年來這裡大展鴻圖。」孟亭說，嘉興的鄉村是片廣闊天地，大有可為。

據不完全統計，嘉興共有台胞台屬近4000人，已累計引進台資企業1898家。如今，台資企業已在嘉興形成各具特色的產業集群。