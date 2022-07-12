河南焦作／清代第一循吏 曹謹紀念館

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
曹謹紀念館，古樸典雅。圖／本報河南焦作傳真
曹謹紀念館，古樸典雅。圖／本報河南焦作傳真

焦作下轄的沁陽市，有座曹謹紀念館，主人翁曹謹，與台灣頗有淵源。

曹謹字懷樸，號定庵，清懷慶府河內縣（今河南省沁陽市）人。嘉慶十二年， 曹謹中河南鄉試解元； 嘉慶二十二年通過「大挑」入仕後，先後任職直隸平山、曲陽、饒陽、寧津、豐潤等縣。

曹謹紀念館內景圖／本報河南焦作傳真
曹謹紀念館內景圖／本報河南焦作傳真

道光十七年，曹謹調至台灣鳳山； 道光二十一年，擢升淡水廳同知。他在台灣八年，興水利，修圳渠，捕海盜，止械鬥，興文教， 崇實學， 禦外侮，民眾奉若神明，修祠立廟，春秋享祭，史家稱他為「清代第一循吏」。他在淡水廳海疆知府即補任內，告病辭官返鄉；道光二十九年病逝，享年63歲。《清史稿》、《台灣通史》都為其立傳，稱其為循吏（ 善良守法的官吏）。

曹謹紀念館坐北朝南，為仿清式園林建築風格，此園以曹謹字「懷樸」，又名「懷樸園」。分前後兩進院落，前院為曹謹生平事蹟展示區，後園為墓塚祭拜區。曹謹墓為清代從三品等級建制，墓道前雕造石牌坊、望柱、石羊、石馬等，園內外懸掛著著名書法家題寫的匾額、楹聯，琳琅滿目。整座園區亭廊環繞，磚石鋪地，遍植銀杏、金桂、松柏及棗竹，古樸典雅。

淡水 紀念館

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