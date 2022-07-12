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河南焦作／青天河景區 靳家嶺迷人紅葉 佛教聖地月山寺

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
青天河靳家嶺紅葉，絢若晚霞。圖／本報河南焦作傳真
青天河靳家嶺紅葉，絢若晚霞。圖／本報河南焦作傳真

「黃河河水水清清，青天河畔紅葉紅。」焦作市博愛縣西北的青天河，以水為重，素有「北方三峽」和「中原桂林」美稱，集江南水鄉與北國田園風光於一體，是世界地質公園、大陸國家重點風景名勝區、太行山國家級獼猴自然保護區

青天河之水天上來，這裡三步一泉，五步一瀑，青山繞碧水，由天井關、大泉湖、三姑泉、觀音峽、佛耳峽、靳家嶺、月山寺等七大遊覽區、308個景點組成。大泉湖是青天河景區的精華，長7.5公里，寬近100公尺，水深60餘公尺，峽谷一線青天，煙波浩淼，巍巍壯觀。湖水主要來源於雄冠「華夏第一泉」的三姑泉。主要景點有：九曲澗、天然長城、仰天大佛、百鳥巢、佛手巖、鯨魚灣等。

青天河鯨魚灣，似一尾沈睡的大鯨魚。圖／本報河南焦作傳真
青天河鯨魚灣，似一尾沈睡的大鯨魚。圖／本報河南焦作傳真

靳家嶺是太行山國家級獼猴自然保護區，植被繁茂，是豫北南太行山罕見的綠色長廊，有數萬畝人工松林，是焦作秋季太行紅葉的最佳觀賞地。

秋日的靳家嶺萬山紅遍，層林盡染，漫天艷紅，風姿各異。放眼望去，恢宏壯觀，氣勢如虹。靳家嶺紅葉面積大，近10萬畝紅葉林覆蓋區內3868座峰嶺溝涯，霜至橫溢豎濺，映紅藍天。紅葉色彩豐富，鮮紅的嬌豔欲滴，深紅的絢若晚霞，紫紅的流光溢彩；品種多，既有南方燦爛的櫨葉，又有北方火紅的楓葉，更有樹齡達2500餘年的黃櫨之王，種類齊全。

月山寺是歷史上著名的佛教聖地，與少林寺、白馬寺、相國寺，並稱為「中原四大名寺」。景區仙山瓊閣，勝蹟薈萃，景緻奇異，有著名的七小景、八大景、五大奇觀和兩個千古難解之謎。月山寺鼎盛時期，有僧侶五百、房舍千餘間，經版、經書收藏甚多，尤其藏經閣中收錄的佛經，最為完整。

月山寺還是中華三大拳之一八極拳的發祥地，現存有磚塔31座，座落在南北800公尺、東西500公尺之間，建成於800年間，堪稱磚塔建築之寶。其中一組七尊塔，依北斗七星順序排列，對研究古代天文學，具有重要的參考價值。

保護區

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