河南焦作／煤城華麗轉型山水聖地

焦作市，簡稱焦，古稱山陽、懷州、懷慶，位於河南西北部，是華夏民族早期活動的中心區域之一，現存裴李崗文化、仰韶文化和龍山文化遺址；人文薈萃，是司馬懿、韓愈、李商隱及竹林七賢山濤等歷史文化名人的故里，太極拳的發源地，旅遊資源十分豐富。

然而，焦作市早先因煤而建，因煤而興，20世紀初期，英國人開始在此大規模開採煤礦，焦作成為「煤城」。隨著煤炭資源枯竭，以及生態環保，焦作來個一百八十度轉型，依託豐富的旅遊資源，以「太極故里• 山水焦作」為口號，轉向發展旅遊經濟， 造就雲台山、青龍峽、青天河、神農山等多處國家5A級旅遊景區，被稱為「焦作現象」。現在，焦作是中國大陸優秀旅遊城市，還是聯合國世界旅遊組織旅遊可持續發展觀測點。

焦作由煤市轉型為旅遊大市，稱為「焦作現象」，圖為天河公園。圖／本報河南焦作傳真

太行山在焦作連綿百餘公里，從東到西分布著1000多處景點。人文景觀的邗國故城，西周時期，鄂侯南遷，周武王將此地分封給其子邘叔。現遺址存北牆、邘國古墓群等，以及有「北京小故宮」美譽的嘉應觀。

焦作黃河文化影視城，位於焦作市北郊鳳凰山上， 占地面積2 平方公里，建築面積15萬平方公尺，居大陸四大影視城之首。