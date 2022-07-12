河南焦作／陳家溝 中國太極拳發源地

陳家溝，中國武術太極拳發源地，八成以上的民眾會打太極拳。圖／本報河南焦作傳真 300多年前，太極祖師陳王廷在河南焦作創立了內外兼修、剛柔相濟的太極拳法；今天，太極拳已成為中國大陸非物質文化遺產，目前全世界有3億多人習練它。而位於焦作溫縣趙堡鎮西南清風嶺的陳家溝，是中國武術太極拳發源地。

陳家溝原名常陽村，南臨黃河，北依太行，與古軍事要塞虎牢關、伏羲畫卦台、河洛文化遺址隔河相望；西北40公里處的二仙廟以及縣域內的卜商墓、慈勝寺、司馬懿故里、邢邱遺址等古蹟，使整個村莊處於濃厚的中華古老文化氛圍中。

明洪武年間，山西澤州人陳卜遷至該村，因村中有一條南北走向的深溝，隨著陳氏人丁繁衍，村名變稱為陳家溝。300多前，陳氏太極拳由明末清初溫縣陳家溝陳氏第九世人陳王廷依據祖傳拳術，博採眾家之長，匯集《易經》太極陰陽之理、中醫經絡學說和道家導引吐納、養生功法，薈萃了中華傳統武術、醫學、哲學、兵學、美學、運動學諸多優秀文化精華，融技擊、健身和養生功能於一體，創編了一種新的內功拳種，按陰陽轉換之意，取名太極拳。

太極拳祖祠圖／本報河南焦作傳真

陳氏十四世陳長興，廣開傳拳之門，河北永年人楊露禪即是其著名高徒。之後，陳氏太極拳逐步演變出有代表性的楊、武、吳、孫等諸大流派。

今天的陳家溝，處處皆太極，80%以上的民眾會打太極拳；趙堡鎮也借助「太極」之力，圍繞太極拳文化展示、太極拳培訓、休閒療養、傳統村落體驗等4個主題，打造集旅遊、健康養生和傳統村落於一體的特色小鎮。陳家溝太極拳文化旅遊區的主要景點包括： 太極拳祖祠、祖林、太極拳博物館、太極文化園、楊露禪學拳處、東大溝造拳處、陳照丕陵園、古皂角樹、名人故居、太極拳國際文化交流中心等。

陳家溝，太極拳發源地，具濃厚的中華古老文化氛圍。圖／本報河南焦作傳真

經過多年的傳承與發展， 文化旅遊區現有大型武校4家、家庭武館50餘家， 每年來陳家溝尋根問祖、拜師學藝、健身養生、感受太極文化的遊客，絡繹不絕。

石雕太極拳十三式圖／本報河南焦作傳真