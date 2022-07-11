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同場競技以球會友 兩岸青年慢壘邀請賽舉行

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
兩岸青年慢壘邀請賽現場。中新社
兩岸青年慢壘邀請賽現場。中新社

「一壘有人，注意！注意！」100多名兩岸學生，5日在濱海新城體育公園，以果斷的擊球、默契的防守、帥氣的撲壘與滑壘同場競技。

作為第十屆海峽青年節系列活動，第五屆「海青杯」兩岸青年慢壘邀請賽5日開幕。賽事以「青年逐夢，棒響未來」為主題，以比賽為點、以相關交流活動為線，分趣味慢壘賽和參訪活動兩部分。60名台灣青年參與活動。

首日的慢壘賽中，台生與大陸學生混合組隊，組成4支隊伍開展慢壘球練習及交流比賽。

正在福建師範大學就讀心理學研究生的台灣青年梁博翔，首次參加兩岸青年慢壘邀請賽。在他看來，兩岸青年在同一個隊裡進行合作，一起競賽，可以加深互相交流。「我們打消認同障礙，全身心投入這個活動，締結情感，擴大朋友圈。」

福建師範大學體育科學學院的大三學生蔡弘毅，在台灣就讀小學時就開始接觸慢壘球，他表示慢壘球在台灣有深厚的民眾基礎，成為深受大家喜愛的休閒體育運動，近幾年在大陸也越來越受歡迎，兩岸青年一起組隊參賽，可以交流球技、增進感情。

福建省棒壘球協會常務副會長任智雲指出，慢壘是棒壘球運動當中的一個入門級運動，它繼承了棒壘球團結協作的特點，但又簡化了棒壘球運動的規則，降低了難度，突出了運動的趣味性。

在同場競技之外，活動還組織兩岸青年共同參訪濱海新城規劃館、商務印書館福州分館、雲計算中心等科技文化地標，邀請就業創業台青進行分享，讓台灣青年瞭解福州科技文化發展情況，鼓勵更多台灣青年來榕、留榕，逐夢未來。

青年 福建 體育

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