快訊

河南村鎮銀行維權案：中國暴打人民的人民銀行之亂

溫網／約克維奇奪冠妻子怒嗆記者 憑什麼稱他為反疫苗代表？

賴清德赴日！日本記者：重大外交突破 必引中國激烈抗議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸武術福州雲展演 以武會友促交流

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
閩台名師攜青少年連線，共打一套羅漢拳。 中新社
閩台名師攜青少年連線，共打一套羅漢拳。 中新社

武者拳腳生風，喊聲威武有力，刀、棍、劍等十八般兵器「各顯神通」，兩岸武術界，9日借助「線上+線下」的方式在福州以展演形式交流。

中新社報導，福建省福州市長樂區是全大陸首批武術之鄉，傳統武術在此有傳統的歷史底蘊與民眾基礎，首屆海峽兩岸（福州）傳統武術展演大會9日在福州長樂啟動。

首次參加兩岸武術展演的「90後」台胞賴政瑋，不僅表演了傳統武術套路中的螳螂拳，還介紹源自山東的北方武術，傳到台灣有70多年時間，去年到訪山東，尋找螳螂拳師承的門派，讓他深刻感受到兩岸武術的傳承關係。

賴政瑋指出，兩岸武術福州雲展演會前會後與名師都有互動，對某一拳法有興趣會進行交流，此次展演是促進兩岸武術愛好者切磋交流的絕佳平台，期待兩岸武者在未來有更多的合作機會。

開幕式上，大會設置了連線環節，讓閩台名師攜青少年共打一套羅漢拳，展示兩岸武學源於一脈的武術文化。

傳統武術是一項融合中國歷史傳承、文化傳承、格鬥競技等特點的體育運動，兩岸人民同祖同根，兩岸武學同根同源。在台灣，傳統武術同樣傳承深遠，具有很強的凝聚力和影響力。

中華台北武術總會理事長曾桂國，透過視訊連線的方式向大會發來祝賀，他表示疫情結束後，將親自帶隊來福州參加兩岸武術交流活動，以同源武術文化促進兩岸民眾心靈契合。

閩台多個武術協會負責人表示，接下來，兩岸武術協會將探索打造閩台武術交流聯盟，常態化開展兩岸傳統武術賽事、培訓研習及寒暑研學等活動，進一步推動閩台武術文化交流互動與合作，幫助更多臺灣體育青年來大陸尋找發展機會。

福州市副市長孫曉嵐在開幕式上致辭表示，此次展演對傳承中華傳統武術文化，弘揚中華武術精神，深化閩台武術交流合作有重要意義，希望兩岸同胞能繼續助力中華武術的發展和兩岸民間文化的交流。

傳統武術是一項融合中國歷史傳承、文化傳承、格鬥競技等特點的體育運動，具有很強的凝聚力和影響力。 中新社
傳統武術是一項融合中國歷史傳承、文化傳承、格鬥競技等特點的體育運動，具有很強的凝聚力和影響力。 中新社
兩岸武術選手進行武術展演。 中新社
兩岸武術選手進行武術展演。 中新社

體育 中華台北 福建

延伸閱讀

全台首屆農業設計展 7月30日北港糖廠登場

無人機產業向下扎根 嘉縣辦全國國中生體驗營

大陸新增本土確診46例 上海山東疫情升溫

基隆國門廣場紙風車諸葛四郎搶頭香展演 全場送面具

相關新聞

張藝謀3000萬人民幣急售無錫臨湖別墅 老謀子要潤？

最近無錫有這樣一套二手房在房產中介圈引起轟動，因為他的主人是大陸著名導演張藝謀！據江南晚報，導演張藝謀在無錫購買的這套房...

大陸男排爆發大鬥毆 抄凳子垃圾桶齊飛致隊員門牙被打掉

大陸本賽季的排球超級聯賽，各支球隊在廣東江門進行備戰，沒想到的在十一日天津男排和江蘇男排在場邊爆發了衝突，場面一度失控。...

中國大範圍高溫來襲 網友：煮晚餐差點中暑

中國近日大範圍高溫來襲，數個城市連日出現攝氏40度高溫，網友留言家裡水龍頭往左往右轉都是熱水，晚間6時燒個飯差點中暑，專...

兩岸武術福州雲展演 以武會友促交流

武者拳腳生風，喊聲威武有力，刀、棍、劍等十八般兵器「各顯神通」，兩岸武術界，9日借助「線上+線下」的方式在福州以展演形式...

茅台冰淇淋一口氣開出5城市分店 積極多角化經營

大陸白酒第一品牌茅台正在多角化經營，近日一口氣在5座城市開出茅台冰淇淋新店。官方售價一杯50-60多元人民幣（約220元...

武漢大學證實確實出現一例霍亂病例

據「大成武昌」微信公眾號消息，武漢市武昌區衞生健康局11日發布《關於武漢大學一例霍亂病例處置情況的通報》。《通報》指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。