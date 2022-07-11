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兩岸武術福州雲展演 以武會友促交流
武者拳腳生風，喊聲威武有力，刀、棍、劍等十八般兵器「各顯神通」，兩岸武術界，9日借助「線上+線下」的方式在福州以展演形式交流。
中新社報導，福建省福州市長樂區是全大陸首批武術之鄉，傳統武術在此有傳統的歷史底蘊與民眾基礎，首屆海峽兩岸（福州）傳統武術展演大會9日在福州長樂啟動。
首次參加兩岸武術展演的「90後」台胞賴政瑋，不僅表演了傳統武術套路中的螳螂拳，還介紹源自山東的北方武術，傳到台灣有70多年時間，去年到訪山東，尋找螳螂拳師承的門派，讓他深刻感受到兩岸武術的傳承關係。
賴政瑋指出，兩岸武術福州雲展演會前會後與名師都有互動，對某一拳法有興趣會進行交流，此次展演是促進兩岸武術愛好者切磋交流的絕佳平台，期待兩岸武者在未來有更多的合作機會。
開幕式上，大會設置了連線環節，讓閩台名師攜青少年共打一套羅漢拳，展示兩岸武學源於一脈的武術文化。
傳統武術是一項融合中國歷史傳承、文化傳承、格鬥競技等特點的體育運動，兩岸人民同祖同根，兩岸武學同根同源。在台灣，傳統武術同樣傳承深遠，具有很強的凝聚力和影響力。
中華台北武術總會理事長曾桂國，透過視訊連線的方式向大會發來祝賀，他表示疫情結束後，將親自帶隊來福州參加兩岸武術交流活動，以同源武術文化促進兩岸民眾心靈契合。
閩台多個武術協會負責人表示，接下來，兩岸武術協會將探索打造閩台武術交流聯盟，常態化開展兩岸傳統武術賽事、培訓研習及寒暑研學等活動，進一步推動閩台武術文化交流互動與合作，幫助更多臺灣體育青年來大陸尋找發展機會。
福州市副市長孫曉嵐在開幕式上致辭表示，此次展演對傳承中華傳統武術文化，弘揚中華武術精神，深化閩台武術交流合作有重要意義，希望兩岸同胞能繼續助力中華武術的發展和兩岸民間文化的交流。
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