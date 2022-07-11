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大陸男排爆發大鬥毆 抄凳子垃圾桶齊飛致隊員門牙被打掉

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2022中國排球超級聯賽，十一日天津男排和江蘇男排在場邊爆發了肢體衝突，場面一度失控。（鳳凰網）
2022中國排球超級聯賽，十一日天津男排和江蘇男排在場邊爆發了肢體衝突，場面一度失控。（鳳凰網）

大陸本賽季的排球超級聯賽，各支球隊在廣東江門進行備戰，沒想到的在十一日天津男排和江蘇男排在場邊爆發了衝突，場面一度失控。球員們抄凳子和垃圾桶互打，椅子在空中齊飛，有的隊員門牙都被打掉。

原本預計在6月份在廣東江門封閉舉行，不過因為疫情的原因，延期到了9月份。中國排協決定先在7月17日在江門舉行全國男排錦標賽，為期接近半個月，9月份排超開幕的時候，征戰世聯賽的國手們也就回國同時結束隔離。

根據鳳凰網，疑似是天津男排的球員先動手，雙方隨後爆發了衝突，場邊混亂。有球員抄起了一旁的垃圾桶和凳子，雙方直接形成了多名球員的鬥毆，揮拳相向。

上前勸架的工作人員和教練員人手明顯不足，所以第一時間沒有阻止事態的發展，雙方的球員依舊揮舞拳頭。即便是雙方被拉開，天津和江蘇球員依舊伸手指怒斥對方。

不出意外的話，經過調查，雙方會吃到排協開出的罰單，兩隊球員要為自己的不冷靜行為買單，禁賽和罰款是不可避免的，大陸全國男排錦標賽在即，這樣的行為是令人非常失望。

江蘇男排是傳統的強隊，大陸全運會四強的隊伍。天津男排目前處於新老交替的狀態，去年的全運會結束之後，球隊就開始進行更新換代，很多球員都是從青年隊調上來的，當然年輕氣盛不是他們可以在場邊打架的理由，球隊的紀律問題還是需要加強。

報導稱，也希望類似的事情不要再發生，大陸國手們在海外出戰比賽，留在國內的球員們更需要加強自己的實力、提升狀態，而不是在賽場上大打出手，令人無奈。

另據澎湃新聞，七月十一日的打架事件發生在天津男排和江蘇男排之間。當下，國內各支男排隊伍正在廣東江門進行訓練，備戰即將開始的全國男排錦標賽，以及延期到9月份進行的男排超級聯賽。據澎湃新聞記者向圈內人士了解，打架事件的確發生了，當時兩支球隊在進行教學賽，但具體的衝突原因目前尚待官方的進一步調查和確認。

那麼參與打架的球員以及兩支球隊是否會受到相關處罰？報導稱，當下中國排協方面尚未給出回應，但需要注意的一點是，由於打架事件並未發生在正式比賽的過程中，因此管轄賽事的相關紀律管理規定並不適用。

大陸網友評論：「天津先出手，為什麼要江蘇冷靜」、「本事不大，脾氣不小。球技不行，拳法來湊。什麼時候在國際賽場上的成績也能這麼猛？」、「第一：場上絕對不能打架， 第二：打架絕對不能輸」、「籃球 排球都沒有一點兒職業素質了，打球第二，打人第一。」

大陸天津男子排球隊。（鳳凰網）
大陸天津男子排球隊。（鳳凰網）

廣東 排球

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