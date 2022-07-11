快訊

賴清德赴日本悼念安倍晉三 外交部指「私人行程」低調不評論

國安基金今拍板「暫不護盤」 曝3大原因密切觀察市場變數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

茅台冰淇淋一口氣開出5城市分店 積極多角化經營

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
茅台冰淇淋最近一口氣開出多家分店，多元化轉型積極。（界面新聞）
茅台冰淇淋最近一口氣開出多家分店，多元化轉型積極。（界面新聞）

大陸白酒第一品牌茅台正在多角化經營，近日一口氣在5座城市開出茅台冰淇淋新店。官方售價一杯50-60多元人民幣（約220元至260元台幣），部分電商平台炒至120元至250元（約520元至1100元）的高價。

介面新聞報導，茅台冰淇淋被炒成天價，與茅台採用限區域發售直接相關。5月19日，茅台在遵義的茅台大酒店推出首家茅台冰淇淋旗艦店，隨後又在貴陽、南京、西安陸續開設了4家旗艦店，店內銷售原味茅台、香草茅台兩種口味冰淇淋。

按照開店計畫，7月9日，位於杭州、深圳、廣州、武漢、長沙的5家茅台冰淇淋旗艦店將會開出，「i茅台」屆時也將在浙江、廣東、湖北、湖南這四省開售預製品冰淇淋。也就是說，茅台冰淇淋尚未向大陸鋪開銷售，預製冰淇淋也只在旗艦店開出的省份提供線上發售，這樣的規則擋不住消費者的熱情。

茅台冰淇淋的最大賣點—冰淇淋中含有少量的茅台酒。按照茅台的說法，在經典口味、香草口味的冰淇淋裡，茅台酒含量達到2%，青梅口味裡茅台酒含量也有1.6%。

平時花費過千塊錢才能嘗到的茅台酒，現在通過一個茅台冰淇淋，既感受到冰淇淋的冰爽，又享受到茅台酒的醇香。對熱愛或者喝不起茅台酒的人來說似乎都難以抵擋，於是很快滋生出了一條代購茅台冰淇淋產業鏈。

烈酒冰淇淋的推出，被認為能夠進一步擴大白酒的消費邊界及消費群體，某種程度上也可以降低白酒的口感接受門檻。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

茅台冰淇淋新開在廣州的分店，顧客排隊購買。（界面新聞）
茅台冰淇淋新開在廣州的分店，顧客排隊購買。（界面新聞）

茅台 冰淇淋 電商

延伸閱讀

因為買不到 好奇啥味道 茅台冰淇淋線上代購炒到1杯258元

冰淇淋控手刀衝！ 「GODIVA霜淇淋」快閃買1送1、「清心」冰淇淋節大杯飲品折5元

冰淇淋界「愛馬仕」火燒也不融化 陸網友嚴厲砲轟

哈根達斯買1送1、免費吃鳳梨霜淇淋！消暑冰品新優惠看過來

相關新聞

「李克強 查河南」 人民取不出存款 罕見怒吼聲受矚

從4月開始就取不出存款，3000名河南村鎮銀行儲戶10日集結人民銀行鄭州支行外要求銀行還錢。在數月維權無果的情形下，維權...

第一學府爆醜聞 北大教授洪森煉被舉報多次猥褻女生

據紅星新聞7月10日，有網友微博發文稱在校內多次遭到北京大學醫學部教授洪棟煉猥褻，事件引發關注。 7月11日凌晨，在北京...

好溫暖 「夕陽下貨車跳舞小女孩」 感動全網 交警送安全椅

近日一段「夕陽下貨車跳舞小女孩」視頻，感動無數網友，經查小女孩姓周，當天是跟著開貨車的父親一起到四川眉山裝貨，說起女兒，...

西安石墩子可緩解痛經？ 網炸鍋：石墩子要漲價了

近日，一個來自西安的石墩子暴紅，原來，一名女網友自稱被痛經折磨10幾年，坐上高溫下的這個石墩子幾分鐘後，疼痛立刻緩解，而...

中國青年瘋「陽台種菜」 筆記逾6萬篇 閱讀量破7000萬

居住在深圳的插畫師鍾柳在社交平台上記錄種植日記：「開了第二波花的番茄、人工授粉後又結出小果子；胡蘿蔔在水培第七天才長出根...

大陸男排爆發大鬥毆 抄凳子垃圾桶齊飛致隊員門牙被打掉

大陸本賽季的排球超級聯賽，各支球隊在廣東江門進行備戰，沒想到的在十一日天津男排和江蘇男排在場邊爆發了衝突，場面一度失控。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。