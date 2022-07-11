張藝謀3000萬人民幣急售無錫臨湖別墅 老謀子要潤？

最近無錫有這樣一套二手房在房產中介圈引起轟動，因為他的主人是大陸著名導演張藝謀！據江南晚報，導演張藝謀在無錫購買的這套房子，物業類型是獨棟別墅，小區名為湖光山色（又名湖璽山莊）。與當初少有人知其詳細門牌號碼不同，如今因掛牌出售，門牌號不再隱匿，號碼美滿討口彩-100號！

報導說，該別墅佔地面積1050平方米，建築面積721平方米，地面2層，地下還有一層，地下這層也帶採光面。

查詢歷史信息發現，該小區2003年開盤，共84棟別墅，戶型種類多，基本建築面積都在數百平方米，開盤均價1000多萬元，每月物業費就要近3000元，當時在無錫是數得上的豪宅社區。

房產中介介紹，張藝謀的房子裝修得不錯（有中介透露，當年裝修就花了約500萬元），家具也可適當留下，目前這套房子網上掛牌售價3500萬元，標註有「急售」，約3000萬元即有望成交。如果付款方式好或有誠意者，價格還能商量。

僅從價格來看，這套房子屬於低價上市，當前市場上湖璽山莊最便宜的毛坯房也要3500萬元，帶裝修的基本在4000萬元-6000萬元。

房產中介提醒，即便有意向的客戶來看這套房子，也只能看，不能攝影或攝像。

多家房產中介證實，這套房子自張藝謀買下後，一直是其岳父一家居住，自掛牌出售後，每次帶客看房也是其岳父開門。

房產中介還介紹，張藝謀別墅掛牌售賣消息傳出後，房源很受歡迎，前來詢問者很多，但大部分人出於好奇，只有小部分是有意向購買。一方面是房子麵積較大、總價不低，相對而言目標客戶群體狹窄，不容易成交（有中介稱，看房人需先驗資3000萬元才能看房）；另一方面也受名人效應影響-雖然世界第一位「雙奧導演」的名氣會讓房子很「旺」，但也會讓購買者有顧慮。