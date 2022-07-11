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武漢大學證實確實出現一例霍亂病例

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
武漢大學11日證實一學生為霍亂病例。（每日頭條）
武漢大學11日證實一學生為霍亂病例。（每日頭條）

據「大成武昌」微信公眾號消息，武漢市武昌區衞生健康局11日發布《關於武漢大學一例霍亂病例處置情況的通報》。《通報》指出，7月9日晚，武昌區疾控中心接醫院報告，武漢大學出現一例感染性腹瀉病例，以嘔吐腹瀉為主，伴低熱，血清學凝集試驗為O139陽性。經省市區三級疾控中心覆核，該病例的血清學凝集試驗為O139陽性，「診斷為霍亂，毒力基因陰性」。患者經有效診治，病情已得到控制，症狀已消失。

《通報》還指出，武昌區衞生健康局已組織專業機構對相關人員進行採樣檢測和跟蹤管理，對相關場所進行臨時封控管理和消毒處置，目前未發現新增病例。

霍亂是一種腸道傳染病，可有效預防和治療。武昌區衞生健康局已指導武漢大學做好廣大師生夏季腸道傳染病防控的健康宣傳教育工作，並提請學校加強校園環境管理。請廣大市民注意個人衞生，做好自我健康監測，不信謠，不傳謠。

武漢 霍亂 傳染病

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