聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸第二個國家植物園-華南國家植物園今揭牌成立
據央視新聞報導，今天（11日）上午，華南國家植物園在廣州揭牌成立。這是繼北京國家植物園之後，中國設立的第二個國家植物園。
據香港文匯網，華南國家植物園是目前世界上最大的南亞熱帶植物園，也是中國歷史最悠久的植物學研究和植物保護機構之一，展示區與科研區總面積達333公頃，主要立足華南，進行全球熱帶亞熱帶地區的植物保育、科學研究和知識傳播等工作。
從熱帶雨林到高山植物、從奇花異果到沙漠植物，華南國家植物園遷地保育的植物超過17000種。在園內成功遷地保育的植物中，包括珍稀瀕危植物643種，國家重點野生保護植物337種。
目前，華南國家植物園已經成功實現了杜鵑紅山茶、廣東含笑、繡球茜等36種華南珍稀瀕危植物的野外回歸。未來3到5年還將建立華南國家植物遷地保護中心，使華南地區珍稀瀕危植物的95%得到有效保護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言