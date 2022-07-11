大陸第二個國家植物園-華南國家植物園今揭牌成立

據央視新聞報導，今天（11日）上午，華南國家植物園在廣州揭牌成立。這是繼北京國家植物園之後，中國設立的第二個國家植物園。

據香港文匯網，華南國家植物園是目前世界上最大的南亞熱帶植物園，也是中國歷史最悠久的植物學研究和植物保護機構之一，展示區與科研區總面積達333公頃，主要立足華南，進行全球熱帶亞熱帶地區的植物保育、科學研究和知識傳播等工作。

從熱帶雨林到高山植物、從奇花異果到沙漠植物，華南國家植物園遷地保育的植物超過17000種。在園內成功遷地保育的植物中，包括珍稀瀕危植物643種，國家重點野生保護植物337種。