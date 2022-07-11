傳武漢大學出現霍亂學生肛拭子檢測 衛健委：結果未出

有消息稱武漢大學疑似發現一例霍亂，學校有宿舍樓全棟學生都進行了肛拭子檢測，武昌區衛健委迴應稱武漢武昌區衛生健康委員會值班工作人員星期天晚上回複稱：「昨天晚上已經有疾控部門的工作人員前去開展工作，還沒有明確到底是不是霍亂。」

武漢大學醫務室被問及是否有出現霍亂時，一名工作人員說，現在還沒有接到通知，檢測結果目前還沒出，具體情況不方便透露。

武漢大學也於星期天晚上在學校官方網站發佈了關於加強夏季腸道傳染病預防的提示，稱夏季是腸道傳染病的高發季節，如出現腹瀉、嘔吐等胃腸道症狀，請立即到工學部校醫院門診進行預檢分診，信息登記，工作人員指導及時到中南醫院發熱門診就診。檢測結果尚未出爐。

綜合天目新聞與新浪新聞報導，星期天（7月10日）網上有消息稱，武漢大學工學部宿舍星期六（9日）晚疑似發現一例霍亂，並且全棟學生都進行了統一肛拭子檢測。

這則消息在大陸網上引起關注，相關詞條目前位於微博熱搜榜首，「武漢大學進行統一肛拭子檢測」在微博上的點閱量已接近4億次。

提示也提醒要注意飲食安全，做好腸道傳染病預防，並減少與腹瀉病人的接觸，避免共用餐具。

中國疾病預防控制中心資料顯示，霍亂屬於甲類傳染病，是由霍亂弧菌引起的、經糞-口感染的腸道傳染病，主要經水、食物及生活密切接觸傳播。

中國大陸境內自2001年後，除2005年曾在多省流行外，其餘年份多以散發和聚餐暴發為主，偶然有個別地區的侷限性暴發，年報告病例多在數10例至300例以內，病死罕見。