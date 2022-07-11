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河南村鎮銀行3千儲戶集結抗議 領不到錢遭暴打

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
網傳河南三千儲戶到中國人民銀行鄭州中心支行抗議。（取自微博）
網傳河南三千儲戶到中國人民銀行鄭州中心支行抗議。（取自微博）

大陸河南鄭州村鎮銀行4月爆發數千儲戶存款突遭凍結，民眾不但無法提領現金，親自到銀行想領現，健康碼還莫名被標為代表禁足的「紅碼」。網傳10日有3千儲戶到中國人民銀行鄭州中心支行外抗議但遭到警方和不明人士圍困毆打。

這起事件涉及金額高達約400億人民幣（約新台幣1760億），引爆社會極大爭議；網路圖片顯示，存款遭凍結的3000名儲戶集結到中國人民銀行鄭州中心支行外抗議，卻遭現場警方與不明人士圍困暴打，無辜民眾被打到昏迷、頭破血流，但相關消息遭到官方封鎖，網路上的照片和文字說明也被刪除。

河南多處村鎮銀行「爆雷」引發群眾抗議，許昌市公安局「平安許昌」微信公眾號10日晚通報，又抓獲一批犯罪嫌疑人，已依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。案件偵辦工作正有序推進。

通報稱，經進一步查明：2011年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團夥通過河南新財富集團等公司，以關聯持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行，利用第三方互聯網金融平台和該犯罪團夥設立的君正智達科技有限公司開發的自營平台及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產品，以虛構貸款等方式非法轉移資金，專門設立宸鈺資訊技術有限公司刪改資料、遮罩瞞報。上述行為涉嫌多種嚴重犯罪。

另，河南省地方金融監管局官網10日晚間也發佈公告稱：河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人表示，為維護廣大群眾合法權益，有關部門正在加快核實4家村鎮銀行客戶資金資訊，制定處置方案，將於近期公佈。再次提醒相關客戶儘快完成登記。

今年4月18日起，河南境內的4家村鎮銀行，包括禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行，幾乎同一時間毫無預警地關閉了線上取款和轉帳管道，引發儲戶恐慌。

6月18日，河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人表示，禹州新民生等村鎮銀行線上交易系統被河南新財富集團操控和利用的犯罪事實已初步查明，相關資金情況正在排查。

網傳河南三千儲戶到中國人民銀行鄭州中心支行抗議，並有諸戶遭不明人士暴打。（微信／屎味土豆絲）
網傳河南三千儲戶到中國人民銀行鄭州中心支行抗議，並有諸戶遭不明人士暴打。（微信／屎味土豆絲）

中國人民銀行 鄭州 公眾號

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