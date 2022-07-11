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大陸新增本土確診46例　上海山東疫情升溫

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
廣州近日多地開展大規模核酸篩查。（香港文匯網）
廣州近日多地開展大規模核酸篩查。（香港文匯網）

據國家衞健委網站消息，7月10日0—24時，中國大陸新增確診病例94例。其中本土病例46例(廣東17例，安徽9例，上海6例，江蘇4例，海南2例，甘肅2例，北京1例，內蒙古1例，浙江1例，山東1例，陝西1例，青海1例)，含4例由無症狀感染者轉為確診病例(廣東3例，江蘇1例)。上海疫情有回溫之勢，山東疫情也有蔓延之勢。

大陸新增無症狀感染者335例，其中境外輸入29例，本土306例(山東79例，上海63例，江蘇57例，安徽30例，甘肅25例，福建18例，廣東15例，河南12例，廣西3例，山西1例，江西1例，海南1例，陝西1例)。

上海新增本土新冠肺炎確診病例6宗、無症狀感染者63宗，新增37個疫情中風險區。為積極響應防疫防控工作，避免人員聚集，上海海洋水族館7月11日起臨時閉館。

其中確診病例中，境外輸入的病例48例(上海11例，福建10例，廣東10例，四川7例，天津2例，內蒙古2例，遼寧2例，北京1例，浙江1例，山東1例，陝西1例)，含8例由無症狀感染者轉為確診病例(天津2例，福建2例，遼寧1例，浙江1例，廣東1例，四川1例)。

上海 廣東 內蒙古

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