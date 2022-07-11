「THE BIG DRAW·藝繪三星堆」 繪畫活動啟動

近日，「THE BIG DRAW·藝繪三星堆」主題繪畫活動啟動儀式，在三星堆舉行。本次活動由四川省文旅廳、德陽市政府、四川省文物局和香港貿易發展局聯合主辦，旨在將三星堆的千年文化與世界繪畫藝術相結合，為繪畫藝術的靈感源泉，注入三星堆的神奇悠遠和深厚底蘊，這是三星堆首次面向全球徵集繪畫藝術作品。

作為一個豐富和幫助全球創意人才的展示平台，主辦方期待能從未知的過去，激發出一些新的故事；借助全球繪畫藝術家、愛好者的畫筆，展示三星堆的魅力，為三星堆文化的傳播助力。

The Big Draw起源於英國，至今已有22年歷史。此次「藝繪三星堆」活動，歡迎全球藝術家、文化創意設計機構、大專院校、藝術設計從業者、藝術愛好者個人及團體參加，用藝術繪畫的方式，以對「三星堆」的理解與暢想，進行藝術作品創作。

本次活動作品徵集將持續至10月，公眾可通過「三星堆博物館文創微信公眾號」，了解更多資訊。據悉，紐約州立大學時裝技術學院、弗羅西諾內美術學院、香港科技大學、香港教育大學、四川大學藝術學院、西南交通大學設計藝術學院等，都將參與本次活動。

此外，宣傳片《我眼中的三星堆》將在全球進行傳播，NBC、福克斯、NEW SHOW等國際媒體也將進行報導，讓更全面和更生動的三星堆形象，展示給世界。