疫情加速智慧教學 大學新思維

「現代技術手段在教學中的應用給疫情常態化背景下的來華留學教育開闢了新途徑和機遇。我們不斷加強與國外大學的合作，正嘗試與企業定製式培養留學生。」廣西大學國際學院院長覃成強說。

中新社報導，新時期廣西教育對外開放與來華留學生教育研究高層論壇近日在廣西南寧舉行，大陸國內外多名專家及院校相關負責人採取線上線下相結合方式，就疫情之下如何促進來華留學教育工作提質增效，展開研討。

廣西是中國大陸唯一與東協陸海相連的省份。借助地緣相近、人緣相親等優勢，廣西成為大陸接收東協國家留學生最多的省區之一，其中2019年來廣西留學的東協國家學生首次突破了萬人。如何應對新冠肺炎疫情給來華留學教育工作帶來的挑戰？廣西各大院校多措並舉，花式破局。

作為大陸較早與周邊國家開展交流合作的高等院校之一，廣西民族大學累計招收來華留學生2萬餘人，成為在大陸國內外頗具知名度的中國—東協人才培養基地。據校方介紹，該校與企業合作設立留學生獎學金，同時創新人才培養合作模式，積極探討適應疫情背景下的教學模式、課程體系、課程資源建設和實踐教學。

「疫情加速了智慧教學時代的到來。」廣西師範大學國際合作與交流處處長、國際文化教育學院院長李冬梅稱，作為來華留學教育機構，該校轉變思維，積極擁抱新技術，建設智慧教室，加大對網路智能設施設備的更新和投入。

據李冬梅介紹，廣西師範大學對留學生採用「信息化+人本化+規範化」三化管理模式，並與桂林市公安局出入境管理支隊聯合開發「校境通」APP，實現國際學生報到註冊、日常考勤請假、簽證等信息化管理和數據共享。目前該平台已在桂林市各大學推廣使用。

廣西職業技術學院黨委書記李衛東介紹，該校搭建中國—東協邊境職業教育聯盟平台，融合「中文+職業技能」，開設了形式多樣、內容豐富的「中文+」特色課程，涵蓋技能培訓、旅遊、機電、農業等領域，培養「懂中文、會技術」的高素質、複合型技術人才。