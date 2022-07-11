寧波-布達佩斯 商務包機首航

7月10日10時，中國東方航空一架空客A330飛機執行MU7101「寧波—布達佩斯」商務包機航班，搭載浙江涉外商務團，從寧波櫟社國際機場出港，飛往匈牙利布達佩斯的李斯特·費倫茨國際機場。

中新社報導，這是「外貿大市」寧波暢通涉外商務人員跨境交流管道，助力企業飛全球抓訂單拓市場中的一幕。

2021年，寧波外貿首次在年內突破兆元人民幣大關，成為中國大陸第六座「外貿萬億之城」。

當前，新冠肺炎疫情影響還在持續，特別是人員流動受限，給經貿活動帶來巨大影響。

如何助企發展，保障商務交流活動等人員出入境需求？加快探索開通包機航班，是寧波的嘗試。

該市率先發布專門政策，率先開通拓市場商務往返包機，全力支持外貿企業拓市場、搶訂單、穩份額。

「平時和國外的客戶交流主要以線上為主，通過郵件、視訊會議等方式。」據寧波海曙沛甯國際貿易有限公司總經理袁琳介紹，該公司主要從事服裝出口業務，自新冠肺炎疫情發生以來，與客戶交流局限於線上，「這次出去計畫拜訪法國的客戶，這是我們外套領域較大的客戶」。

「我們希望出去的原因，倒不是說我們業務量下降，主要是想和客戶見面，維護彼此的感情。」寧波寶林達進出口有限公司業務總監劉富媛表示，通過這次機會，該公司希望能參加當地舉辦的展會，分享最新的市場動態，並將開發出來的新產品帶給客戶。

當日，多家企業踏上東航MU7101「寧波—布達佩斯」商務包機航班，飛往匈牙利、法國、義大利等歐洲國家，聯絡老客戶、結識新朋友。

寧波市副市長李關定表示，對開放型經濟大市的寧波而言，能夠率先開通包機航班，幫助涉外商務人員出境，向全球展示寧波的城市形象，更能和匈牙利等中東歐國家的老友推進務實合作。