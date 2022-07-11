雪糕貴到離譜 陸要整頓

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導

中國大陸的雪糕亂象要整改（整頓改善）了，一根雪糕的價格高達幾十元甚至上百元人民幣，且有許多雪糕並沒有標價，被稱為「雪糕刺客」。目前至少上海、佛山、南京等多地市場監管部門已對雪糕價格開展專項調查。

大陸近來多個品牌的雪糕售價高得離譜，引起全網熱議，終於引起官方重視，大陸國家市場監督管理總局日前在其微信公眾號「市說新語」發布了一則標題為「雪糕護衛來了！雪糕刺客退退退」的推文。

文章表示，上海、佛山、南京等多地市場監管部門已對雪糕價格開展專項調查，主要針對小賣部、超市、冷飲批發店等市場主體，在銷售雪糕的過程中是否未按規定明碼標價、價格欺詐等價格違法行為。對未按規定給雪糕張貼價格標籤的商家，相關部門責令整改、約談或立案查處。

騰訊新聞報導，首當其衝的就是近日引發眾網友討伐的「鐘薛高」。

「鐘薛高」被視為「雪糕刺客」中的代表，原因之一是其往往混在平價雪糕中，沒有單獨的冰櫃，讓不明所以的消費者一不小心就買到了高價雪糕。

同樣走中高端路線的哈根達斯擁有專門的冰櫃陳列，但貴價的「鐘薛高」卻和一眾平價雪糕搶占冰櫃，引發眾多消費者的不滿。

「鐘薛高」稱將考慮設置單獨冰櫃以做區隔，有網友直言，這是屬於消費者的勝利。

網友稱，重傷消費者的「雪糕刺客」眾多，在網友盤點的高價雪糕中，除了鐘薛高，喜茶雪糕、伊利須盡歡、德芙霜淇淋等也都在列。

上海 公眾號

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