黑龍江冰雪經濟 將四季常開

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
黑龍江冰雪產業興盛。圖為2022年黑龍江省「世界雪日」活動在哈爾濱市亞布力體育訓練基地舉行。（中新社）
黑龍江冰雪產業興盛。圖為2022年黑龍江省「世界雪日」活動在哈爾濱市亞布力體育訓練基地舉行。（中新社）

炎炎夏日，酷暑當頭。在位於黑龍江省哈爾濱市松北區的融創雪世界，卻是一番清涼景象，市民盡享室內滑雪樂趣。

雪場內常年零下5攝氏度左右的恒溫，為滑雪愛好者提供四季暢滑的良好條件。

新華社報導，作為中國大陸現代冰雪產業肇興地的黑龍江不僅是冰雪運動強省，也是冰雪文化、冰雪旅遊大省。哈爾濱冰雪大世界、太陽島雪博會、中國雪鄉等品牌知名度高。在這裡，冰雪樂趣從來不是冬季專屬福利。

「四季冰雪項目如火如荼建設中，經過轉型升級，冰雪大世界將從一季火爆走向四季精彩。」哈爾濱冰雪大世界股份有限公司董事長郭宏偉說，項目建成後，以往只能在冬季觀賞到的室外冰雪景觀將在室內呈現，一年四季都能賞冰樂雪，預計年接待遊客400萬人次。

北京冬奧會成功舉辦，點燃了民眾參與冰雪運動的熱情，也為冰雪產業發展提供了歷史機遇。

為了助力全民健身，鼓勵青少年參與冰雪運動，哈爾濱建成10個氣膜冰上運動中心，並積極引導社會力量舉辦冰雪賽事，打造群眾性冰雪精品賽事，大力推動冰雪運動向四季拓展。

黑龍江芬瀾雪動體育文化發展有限公司主打越野滑雪賽事運營、教育培訓和裝備器材生產銷售等。公司董事長孫明說，未來5年，公司將以哈爾濱為基點，開展越野滑雪（越野滑輪）培訓，吸引更多群眾參與冰雪運動，助力黑龍江冰雪經濟發展。

經過30多年的努力，黑龍江省黑河市憑藉得天獨厚的氣候條件、地理位置和完善的城市功能，寒區試車量占全大陸80%以上，被中國汽車工業協會授予「中國黑河汽車寒區試驗基地」稱號。

黑龍江 越野 北京冬奧

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