澳門拼清零封賭場 將暫停非必要工商活動7天

為拚疫情清零，澳門終於決定暫時封閉賭場。澳門政府今天宣布，7月11日至18日，暫停所有工商業活動的公司和場所的運作，社會民生必要場所不受影響。

據澳門政府網，澳門行政法務司司長張永春9日下午在疫情記者會宣布，為控制COVID-19疫情的傳播，行政長官賀一誠今天將頒布批示，自2022年7月11日至7月18日，暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作，但維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所不受影響。

據星島日報網，張永春表示，根據行政長官批示，須停業場所包括娛樂場。下週繼續要求公共部門關閉，只提供緊急服務。同時要求具備條件的在家辦公。

他指出，提供基本公共服務以及維持社會必要運作所需的公司或實體可以繼續營運；街市、超市、餐廳、飲料場所、飲食場所、藥房、衛生護理場所等維持居民生活所需的場所必須繼續維持運作。

張永春表示，此前電影院、美容院、酒吧、理髮店及向公眾開放的泳池等場所繼續關閉；餐廳、飲料及飲食場所繼續只能提供外賣，不能內用。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心副主席歐陽瑜表示，在具備條件持續進行密集式核酸檢測的前提下，目前是適合時機採取進一步措施，使社會進入相對靜止的狀態，加快達到「動態清零」的目標。

她說，未來一週將透過多輪的全民核酸檢測，持續加強發現社區隱藏病例的力度；同時，配合人員流動限制措施，一旦發現陽性個案時，可更有效追蹤，加快截斷傳播鏈，進一步降低病毒在社區蔓延的風險。

據官方通報，澳門昨天新增71例陽性個案，自6月18日爆發本土疫情迄今，累計1374例。儘管進行多輪全民檢測，但社會面病例仍持續檢出。

澳門賴以為生的博弈業，因為這波本土疫情重擊，營運已奄奄一息。儘管此前官方未封賭場，但據報導，賭場內的賭桌幾乎空無一人，有賭場一整天來客僅10餘人。