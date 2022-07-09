港人日本開闖！熱門景點如包場 稱「機會一生難有」

日本早前宣布開關接待旅客入境，日本遊首發團於6月22日出發，縱橫遊也緊接著在6月24日出發，目前兩團人皆已返港，無人確診。有團友出發前兌換40萬日圓(約8萬7000元台幣)，回港後向《香港01》表示，用剩15萬日圓(約3萬2000元台幣)，更考慮下半年再到日本旅行，縱橫遊常務董事袁振寧也跟團赴日，稱熱點白川鄉現時鮮見遊客，空無一人，猶如包場，「一生都不會再有此等機會！」他也指，相信旅客願意為了遊日本接受隔離7日，因此計劃再加開日本旅行團。

日本遊首團參加者雷先生，6月22日戴上印有日本國旗的口罩出發，並表示已兌換40萬日圓準備吃喝玩樂。他完成旅程返港後向《香港01》分享旅遊體驗指，由於團費已包括食宿等必要支出，同時日圓匯率近日創新低，因此開支比想像中少，只花費約25萬日圓(約5萬4000元台幣)，在當地購買衣服、日本酒、口罩、藥物等，即最終帶著餘下的15萬日圓(約3萬2000元台幣)回港。

飛驒牛shabu shabu御膳。（縱橫遊提供）

日本政府規定，旅客只可以旅行團的方式入境，旅行社也需確保團友跟隨整個行程。雷先生便以自助餐為例，餐廳要求團友戴上膠手套，領隊也會記錄所有人的座位。但他指，團友仍保有一定自由度，例如購物時間可在商場內自由走動；晚間返回酒店後，也可離開房間到附近吃宵夜。

雷稱，目前旅遊景點主要為日本旅客，人流不再像過去稠密，大讚非常舒適。當地人對旅客友善，惟當地職員已長時間沒接觸旅客，已不熟悉退稅手續。問到會否考慮再到日本旅行，他指目前最大問題為預訂檢疫酒店，若時間合適可再出發，「困在香港內兩年，一年現在可以去兩次。」

日本遊︰若不放寬回港檢疫 報團人數難再增加

首團到白川鄉。（縱橫遊提供）

日本遊執行董事禤國全表示，目前首兩個日本團已安全抵港，首團更獲大批傳媒追蹤採訪，團友的反饙均非常正面。雖然事隔兩年成功再辦日本團，7月及8月也陸續成團，但他認為，若回港檢疫7日的措施不變，相信報團人數亦難再大幅增加，建議政府改為「三三四」，即酒店隔離3日及家居隔離4日。

除了日本遊外，縱橫遊的首團也在6月24日出發，其常務董事袁振寧更跟隨團友赴日，現時已返港在檢疫酒店接受隔離。

他指，歷經逾兩年的疫情後，現在機場已轉用人臉識別系統，登機閘口亦改為掃瞄二維碼，相比過往更精準及有效率。旅客在登機後容許進食，但他發現乘客比想像中少，約180個座位僅得30多人，回程甚至是「包機」。

雖然身為旅行社負責人，但袁回想日本之旅亦難掩興奮，盛讚天公造美，為期一周的行程，幾乎每日藍天白雲。他並提到以往人山人海的白川鄉，指現在空無一人，猶如包場，「一生都不會再有此等機會！」袁亦估計，或因日本也同樣封關兩年，商戶及餐廳均熱烈歡迎，甚至旅行團每抵達一個新地方，便有當地的觀光科帶著禮物迎接。惟他強調，日本政府並無追蹤團友，只要求旅行社當發生問題時，致電匯報情況。「做了20年旅遊業，好少感覺這樣，去到哪邊都有人歡迎。」

縱橫遊︰有團友考慮報團再玩過

不過袁透露，離境時亦發生小插曲，指有兩名團友在旅途中，曾購買價格超5萬日圓的名貴手錶及手袋，或因涉及大額交易的退稅，遭到當地海關檢查行李。他指，根據過往經驗，執法人員檢查單據後便會放行，因此感到困惑︰「是不是因為沒有旅客太閒，或者是開關後最大單退稅，必須檢查呢？」袁根據是次旅遊經驗後，相信旅客願意為了遊日本而隔離7日，更透露有數名已退休的團友，已確定接下來再報團到日本，因此於7日加開九州8日行程的旅行團。他解釋，只要加開旅行團，航空公司及檢疫酒店的需求增加，便形成雪球效應。

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文章授權轉載自《香港01》