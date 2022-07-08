快訊

安倍晉三遭槍擊 資深刑警：霰彈槍+近距離 就是要他死

台灣之星大斷訊！全台都傳災情 官方緊急回應了

槍擊安倍疑犯名曝光「山上徹也」 警以殺人未遂罪嫌逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最大「水光互補電站」四川開建 4,000公尺山區鋪發電板

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
水光電站整體路線示意圖。（取自澎湃新聞）
水光電站整體路線示意圖。（取自澎湃新聞）

中國大陸積極推進綠色低碳發展，據澎湃新聞報導，號稱全球最大的「水光互補電站」—柯拉光伏（太陽能）電站，8日在四川甘孜藏族自治州開建，廠址在海拔4,000公尺到4,600公尺的山區，總投資額超過人民幣53億元，將透過鋪設太陽能板，與既有的水力發電資源互補，提供更多穩定的「清潔能源」。

柯拉太陽能電站的選址，位於四川省甘孜藏族自治州雅江縣柯拉鄉，海拔超過4,000公尺的山區，隸屬於雅礱江兩河口水電站水光互補一期項目。

8日正式開工建設後，柯拉太陽能電站計畫於2023年實現全容量並網發電，預計發電裝機規模達100萬千瓦，年利用時數1,735小時，年均發電20億度。

在此之前，由四川發電企業雅礱江公司在雅礱江中游開發的兩河口水電站，是四川省水庫容量最高的水電站，發電裝機量達300萬千瓦，待柯拉太陽能電站建成後，兩者將實現水力發電、太陽能發電等在不同淡旺季時期的能源調節互補，因此稱為「水光互補電站」。

報導稱，根據當地政府對雅礱江流域的可再生能源一體化規劃研究，該流域清潔能源總規模可超過8,000萬瓦，其中水電約3,000萬瓦，風電、太陽能超過4,000萬瓦，抽水蓄能發電也超過1,000萬瓦，因此在未來各期項目全數完工後，該地將成為全球規模最大的綠色清潔可再生能源基地之一，每年貢獻超過2,200億度的清潔電能。

根據柯拉太陽能電站的完工效果圖，以及水光互補路線示意圖，電站完工時，廠址範圍內海拔4,000公尺以上的山區，將被鋪設上大量的太陽能發電板。

柯拉太陽能發電站完工後效果圖。澎湃新聞
柯拉太陽能發電站完工後效果圖。澎湃新聞

水電 再生能源 太陽能發電

延伸閱讀

MLB／塞爾大暴走後自承像白痴 賠償紅襪3A一台新電視

氣象局對10縣市發布豪大雨特報 台南要注意豪雨

雨彈將來襲 氣象局發布13縣市大雨特報、雙北注意雷雨

守護山區農民生命財產安全 南警頂烈日清山兼護果

相關新聞

中國測量船「海巡08」下水 將投入海上維權行動

中國大陸專業海道測量船「海巡08」8日上午在中國船舶集團旗下的江南造船下水，預計在投入使用後，參與中方在全球海上的應急搜...

最大「水光互補電站」四川開建 4,000公尺山區鋪發電板

中國大陸積極推進綠色低碳發展，據澎湃新聞報導，號稱全球最大的「水光互補電站」—柯拉光伏（太陽能）電站，8日在四川甘孜藏族...

上海6月1日解封後 精神衛生中心出現了排隊掛號長龍

新冠肺炎疫情威脅人們身體健康的同時，也影響人們心理的健康。大陸《財新網》報導，6月1日，上海全面實施疫情防控常態化管理，...

毒菜殺人！八旬母煮自種蔬菜全家1死3中毒 土壤驗出恐怖成分

吃自家種的蔬菜竟然奪去3條人命？大陸湖北省有一家人吃了80歲母親自己種的蔬菜後，多人感到不適嘔吐大作，須送院治療，其中1名女兒不幸身亡，另有3名家人中毒。調查發現，原來菜地土壤有劇毒「毒鼠強」成分。

女子吃燒烤被暴打 為何唐山黑社會那麼多？

大陸河北省唐山市一起黑社會團伙在燒烤店的暴力群毆事件震驚大陸全國，並在大陸社會不斷發酵，除了嚴厲譴責暴力行為外，也讓唐山的黑社會問題再度提上台面。

內捲研究室／他存款20萬「裸辭」是自由還是任性？網揭職場現實面

不知從什麼時候起，「裸辭自由」開始變成了備受大陸年輕人青睞而甚為流行的人生態度。去年6月，一條「存款20萬裸辭的年輕人」的微博衝上了熱搜，瀏覽數竟達到了驚人的2.8億人，無數在大陸職場裡博鬥、煎熬的年輕人，都力挺裸辭。 關於裸辭的探討其實在2020年就開始了，當年8月，「#年輕人辭職需不需要冷靜期」刷上了新浪熱搜，閱讀量在很短時間內就超過6.8億次。 該不該裸辭，裸辭就自由了嗎？是大陸年輕人心中的大哉問！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。