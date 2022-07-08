最大「水光互補電站」四川開建 4,000公尺山區鋪發電板

中國大陸積極推進綠色低碳發展，據澎湃新聞報導，號稱全球最大的「水光互補電站」—柯拉光伏（太陽能）電站，8日在四川甘孜藏族自治州開建，廠址在海拔4,000公尺到4,600公尺的山區，總投資額超過人民幣53億元，將透過鋪設太陽能板，與既有的水力發電資源互補，提供更多穩定的「清潔能源」。

柯拉太陽能電站的選址，位於四川省甘孜藏族自治州雅江縣柯拉鄉，海拔超過4,000公尺的山區，隸屬於雅礱江兩河口水電站水光互補一期項目。

8日正式開工建設後，柯拉太陽能電站計畫於2023年實現全容量並網發電，預計發電裝機規模達100萬千瓦，年利用時數1,735小時，年均發電20億度。

在此之前，由四川發電企業雅礱江公司在雅礱江中游開發的兩河口水電站，是四川省水庫容量最高的水電站，發電裝機量達300萬千瓦，待柯拉太陽能電站建成後，兩者將實現水力發電、太陽能發電等在不同淡旺季時期的能源調節互補，因此稱為「水光互補電站」。

報導稱，根據當地政府對雅礱江流域的可再生能源一體化規劃研究，該流域清潔能源總規模可超過8,000萬瓦，其中水電約3,000萬瓦，風電、太陽能超過4,000萬瓦，抽水蓄能發電也超過1,000萬瓦，因此在未來各期項目全數完工後，該地將成為全球規模最大的綠色清潔可再生能源基地之一，每年貢獻超過2,200億度的清潔電能。