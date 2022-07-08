毒菜殺人！八旬母煮自種蔬菜全家1死3中毒 土壤驗出恐怖成分

吃自家種的蔬菜竟然奪去3條人命？大陸湖北省有一家人吃了80歲母親自己種的蔬菜後，多人感到不適嘔吐大作，須送院治療，其中1名女兒不幸身亡，另有3名家人中毒。調查發現，原來菜地土壤有劇毒「毒鼠強」成份，惟警方認為不涉及刑事，而當地生態環境局回應時竟說，土裏有劇毒並不歸他們管轄，這種處理態度引來爭議。

綜合大陸傳媒報道，湖北孝感市漢川馬口鎮80歲熊婆婆在一塊空地上種蔬菜，並會定期把蔬菜送給兒女享用。惟上月18日眾人吃下蔬菜後，大兒媳、二兒媳、三女兒及三女婿身體開始不適嘔吐，亦有雙目無神、四肢無力、神志不清等症狀，需要送院治療，當中三女兒搶救無效身亡，另外3人則撿回一命，惟日後亦可能有後遺症。

4人送院救治，，當中三女兒搶救無效身亡，另外3人則撿回一命，惟日後亦可能有後遺症。（網上圖片）

三女兒的死亡及家人的病情令熊婆婆相當自責。警方在熊婆婆菜地及附近水溝提取了30多份樣品，檢測發現菜地土壤、菜根莖、死者沒吃完的菜及嘔吐物都有「毒鼠強」成分。「毒鼠強」又稱「沒鼠命」，是有機化合物，屬於神經毒素，有劇毒，無刺激性氣味和色澤，不溶於水，能引起二次中毒及環境污染，是內地禁止生產、銷售和使用的農藥。

檢測發現菜地土壤、菜根莖、死者沒吃完的菜及嘔吐物都有「毒鼠強」成分。（網上圖片）

警方正調查事件，但已排除涉及刑事。不過土裏有「毒鼠強」成分，說明土壤已被污染，當地居民要求政府查清原因，惟當地生態環境局周一（7月4日）回應傳媒查詢時稱，這並非他們管轄事情，「幾十年了，都沒有聽說馬口有這樣的事，真是稀奇。土裏有毒鼠強成分這個事情不歸我們局管」。記者質疑該說法，惟當局只說會向領導彙報，引來居民爭議。

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文章授權轉載自《香港01》