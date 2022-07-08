河北海鐵聯運班列開通

駭客日前宣稱盜走上海國家警察資料庫內的近10億人口資料，華爾街日報報導，這可能是史上最大個人數據竊案之一，也是中國已知最大的網安漏洞。如此重大疏失源自於一個「常見錯誤」，讓機密個資形同放在網上供人任意取用，情況至少存在一年之久。外界專家則拿被駭客公開的數據跑分析，並從中看出一個足以「動搖中國國本」的問題。

2022-07-07 15:19