河北海鐵聯運班列開通
7月6日，陸海新通道RCEP—北部灣港—河北海鐵聯運班列正式開通，一列載著RCEP國家紙製品及其他產品的班列從欽州鐵路集裝箱中心站發車，5天後將抵達河北省石家莊市。該班列的開通，標誌著陸海新通道海鐵聯運班列運行範圍首次延伸至中國大陸華北地區。
中新社報導，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效實施已滿半年，河北此次與廣西聯合開通陸海新通道RCEP—北部灣港—河北海鐵聯運班列，擁抱RCEP東協廣闊市場，是華北地區借助陸海新通道走向東協的首次嘗試。
東協是河北第二大貿易夥伴，河北出口到東協的貨物經鐵路運輸到欽州港再走海運，相較於原有線路時間縮短7天左右。陸海新通道RCEP—北部灣港—河北海鐵聯運班列常態化運行以後，預計每年從華北地區通過該班列走向東協的外貿集裝箱將有大幅增長，積極帶動桂冀兩省區深化區域協同合作，促進跨區域物流、貿易和產業融合發展。
有關人士表示，桂冀兩省區將探索更大範圍、更寬領域、更深層次的開放合作，加強兩地自貿試驗區聯動發展，共同推動將欽州港作為聯通河北省與RCEP國家海鐵聯運的橋頭堡、樞紐港及河北企業走向RCEP等國際市場的重要平台。
據介紹，今年上半年，西部陸海新通道海鐵聯運班列開行4132列，折合20.7萬標準集裝箱，增長42%，保持強勁增長態勢。欽州市依託陸海新通道和自貿試驗區建設，積極推進多區域合作，全力加快國際門戶港建設，陸海新通道主要出海口地位日益穩固。
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