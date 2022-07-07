「中蒙俄經濟走廊」要道 貫穿蒙古新鐵路開工

貫穿蒙古的「中蒙俄經濟走廊」要道「喬巴山—霍特—畢其格圖鐵路」，已於近日開工建設，建成後將可與大陸境內相關鐵路，聯成從歐亞內陸草原到遼寧出海口錦州港的陸海通道。

據蒙通社7日消息，7月2日這條鐵路正式開工，全長415公里的鐵路，從畢其格圖口岸開始動工，整個建設工程完工後、可實現由蒙中邊境的「畢其格圖—珠恩嘎達布其口岸」至蒙俄邊境的「額仁察布—索洛維約夫斯克鐵路口岸」間的鐵路連接。

蒙古國總理魯．奧雲額爾登表示，「東半部地區的垂直國家鐵路網，是穿越蒙古國境距離最短的鐵路，因此具有十分重要的戰略意義。換言之，畢其格圖口岸將成為俄羅斯、蒙古國和中國經濟走廊通往出海口的主要過境點」。

奧雲額爾登還指出，蒙古東部礦產屆時運輸成本將降低50%到65%以上，每年經畢其格圖口岸，通過鐵路運輸2,500萬噸以上貨物，成為連接俄羅斯和中國的出海口及市場的新出口口岸。

另據中國新聞網7日報導，上述鐵路能夠促進海陸雙向開放，帶動形成大陸國內國際雙循環，更使以錦州港為出海口、經珠恩嘎達布其通往蒙俄最便捷的東北陸海新通道從願景成為現實，未來，錦州港將以內陸港物流園區為運輸節點，聯通錦州港至口岸雙向物流通道，充分發揮鐵路運輸運距短、成本低、效率高的優勢，進而促進東北陸海新通道快速發展。

根據「中蒙俄經濟走廊」的規劃，「喬巴山—霍特—畢其格圖鐵路」在大陸境內，是以巴珠鐵路（巴彥烏拉—珠恩嘎達布其）、巴新鐵路（巴彥烏拉—阜新新邱）、阜盤鐵路（阜新—盤錦）相連到出海口，對於工程進度最慢的阜盤鐵路，遼寧省發改委2021年4月曾表示，會儘早確定項目實施主體，研究解決融資方案，務實推進項目建設。