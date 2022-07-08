河南楊溝村美麗轉身 吸引遊客尋鄉愁

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

石磨鞦韆老屋，織機油坊古樹。河南平頂山市寶豐縣楊溝村憑藉「留得住鄉愁」的風光吸引著城裡人來做客，而在6年前，這個村還是只見老人和小孩的「空心村」。

新華社報導，「2016年以前，村裡冷冷清清，只能見到老人帶著小孩，村裡的青壯年都出去打工了。」楊溝村村民陳周芳說，她和丈夫在廣東、浙江等地的電子廠、棉紡廠斷斷續續打了10年工。

「2016年，村子換了領頭人，新任村支書帶著大家先從改善人居環境做起，村裡的臭水坑被改造成了小遊園，幾條路也被打掃得乾乾淨淨，家家門口建起了小菜園或小花園，村容村貌發生了巨大變化。」陳周芳說。

2017年，陳周芳夫婦倆回村承包了200多畝地，種了大蒜、玉米等作物。去年，陳周芳把自家樓房的二層改造成了民宿，供遊客們住宿。

鑑於楊溝村的美麗轉身，當地政府將相鄰的王堂村、龍泉寺村與楊溝村合併發展，組建「龍王溝鄉村振興示範區」。該村利用閒置的老房子建起了老油坊、老茶館、休閒書屋、民宿、奶茶店。老式織布機、石磨、石碾等老物件也重新架起來，成了城裡孩子們眼裡的新鮮「玩意兒」。

平頂山市民朱由保被楊溝村的「味道」吸引，租了一套空置多年的磚瓦房，並改造成民宿。院子裡種了草，搭起亭子，喝茶聊天，別有一番韻味。

目前，楊溝村已有10餘家民宿，許多在外打工的村民也回來了，當起了民宿管家、麻花店老闆、飯店老闆，整個村莊「忙」起來了。每年的油菜花節、油葵花節都有數萬人前來遊玩。

河南財經政法大學副教授楊紅梅說，隨著鄉村振興戰略的實施，農村會變得越來越美，能夠望得到星空，聞得到花香，留得住鄉愁。也會有越來越多農民回到家鄉，在家門口工作，既能照顧老人和孩子，也能過上好生活。

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