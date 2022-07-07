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北京郊區直升機墜毀 官方證實：兩名飛行員遇難

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
北京十渡北京十渡風景區有小型飛機墜毀。取自沸點新聞風景區有小型飛機墜毀。取自沸點新聞
北京十渡北京十渡風景區有小型飛機墜毀。取自沸點新聞風景區有小型飛機墜毀。取自沸點新聞

北京房山區十渡景區6日驚傳一架小型飛機墜毀事故，據中國民航局7日發布通報證實，墜毀飛機是隸屬於北京華彬天星通航的一架貝爾505型直升機，在執行調機任務時失事，機上兩名飛行員遇難，直升機嚴重受損。

中國民航局通報指出，事發時間為2022年7月6日15時30分許，該架直升機在執行從北京市昌平區華彬莊園，至房山區十渡景區的起降點調機任務時發生飛行事故。

官方通報指稱，事故未造成地面人員傷亡，目前調查工作正在進行中。

據陸媒引述目擊者指出，直升機墜毀在風景區附近的一條河內，掉下來後分成了兩個部分。另有目擊者表示，飛機墜毀時動靜非常大，地動山搖，隨後警消趕到現場，搜救持續了很長的時間。

北京商報報導，事發後，民航部門已經暫停風景區內的所有的直升機體驗項目。據了解，十渡景區推出的直升機低空旅遊項目，是由北京拒馬樂園旅遊開發經營有限公司與華彬天星通用航空有限公司合作開發，遊客可透過華彬天星的營運基地，直飛風景區。

值得注意的是，2018年7月30日，華彬天星通航旗下的直升機也曾發生過墜落事故，地點在北京朝陽區崔各莊奶東村一停車內，造成機上4人受傷。

消防人員進行在事發地點搜救。取自極目新聞
消防人員進行在事發地點搜救。取自極目新聞

直升機 北京 墜機

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