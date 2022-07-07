創新高！遼寧中歐班列 上半年開行162列

根據中國鐵路瀋陽局集團有限公司（瀋陽局集團公司）消息，2022年上半年，遼寧地區中歐班列開行數量增幅明顯，累計開行162列，同比增加24列，增幅達17.4%，開行規模創歷史新高。

中新社報導，2022年以來，遼寧用好中歐班列的平台和通道，為企業提供了個性化、定製化服務，承運商品包括汽車零部件、機電設備、日用百貨、化工產品等貨品。

目前，遼寧省中歐班列以瀋陽市和大連市為主要發運節點，已經承運華晨寶馬、遠大集團、米其林輪胎、東北製藥等近500家省內企業的進出口貿易，貨物可以直達杜伊斯堡、法蘭克福、莫斯科等300多個境外終到站，輻射17個國家、50多個城市。

6月16日，第一批裝載2.4噸國際郵件的X8103次中歐班列從瀋陽東站出發，從滿洲里口岸出境，最終到達波蘭的馬拉舍維奇。這不僅是遼寧開行的首趟中歐班列運郵專列，也是2022年瀋陽東站開行的第100趟中歐班列。

作為東北地區最繁忙的中歐班列始發站之一，自2015年首開中歐班列以來，瀋陽東站每月開行數量由原來的4列至5列增長至現在最高32列，實現歷年來最快的破百速度。

瀋陽局集團公司相關負責人表示，為確保中歐班列安全高效運輸，該公司全面加強運輸組織，堅持以卸促裝，釋放站區綜合運能。緊盯貨源結構、客戶需求，及時優化中歐班列開行方案，確保實現速度最快、時限最短，為中歐班列提供充足運力保證。

據介紹，在開行好中歐班列的同時，鐵路部門不斷開發國際聯運業務新類型，於2022年上半年分別組織開行了東北地區首趟中老（中寮）鐵路國際貨運列車和遼寧首趟中亞班列，有效搭建了大陸東北與東協、哈薩克等地區高效、經濟、安全、便捷的國際物流新通道。