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中哈邊境 建第3條鐵路

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
中哈即將興建第三條鐵路口岸，圖為霍爾果斯口岸。本報資料照片
中哈即將興建第三條鐵路口岸，圖為霍爾果斯口岸。本報資料照片

哈薩克駐北京大使努雷舍夫近日在活動上透露，哈薩克與中國大陸正在雙方邊境設立第三條鐵路，具體位置尚不透露，若是屬實，這將是繼阿拉山口與霍爾果斯後，第三個雙方之間的邊境鐵路口岸。

據北京日報報導，努雷舍夫4日出席第十屆世界和平論壇時，面對聽眾提問「中吉烏鐵路」，做出上述回應，努雷舍夫並表示，當前鐵路運輸需求增加的情況下，中吉烏鐵路的建設對所有國家有利。

雙方現有的兩個邊境鐵路，分別為「阿拉山口—多斯特克鐵路」和「霍爾果斯—阿騰科里鐵路」，都位於新疆中部，且哈方多斯特克口岸近期才完成新換裝站，換裝量提升兩倍為32萬個標準貨櫃。

報導並引述2019年新疆日報消息稱，克拉瑪依至塔城鐵路的開通，為打通新疆至中亞以及歐洲的第三條鐵路通道奠定了基礎。若是中哈第三條邊境鐵路通過塔城，則新疆北部地區也將會建立起與哈薩克的鐵路口岸。

根據公開資料，目前大陸與哈薩克有五大口岸，除了上述兩處邊界鐵路口岸外，還有巴克圖口岸、吉木乃口岸與都塔拉口岸，後三者都屬於公路口岸。

新疆 北京

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