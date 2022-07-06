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琦君文化節兩岸青年研學沙龍在溫州舉行 學子面對面交流

聯合報／ 記者戴瑞芬／即時報導
琦君文化節兩岸青年研學沙龍在琦君的出生地溫州甌海舉行，19名在大陸就讀的台籍學生和10餘位溫州醫科大學學生，面對面交流。溫州提供
琦君文化節兩岸青年研學沙龍在琦君的出生地溫州甌海舉行，19名在大陸就讀的台籍學生和10餘位溫州醫科大學學生，面對面交流。溫州提供

第十二屆琦君文化節兩岸青年研學沙龍在琦君的出生地溫州甌海舉行，19名在大陸南京大學、中山大學、西安交通大學、鄭州大學等就讀的台籍學生和10餘位溫州醫科大學學生，面對面交流琦君的文學作品。

「琦君用清新溫暖的文筆，讓讀者倍感親切，筆下描述的鄉愁文化，是兩岸共同的記憶。」從台灣到南京大學念書的韓同學有感而發。

中國民間文藝家協會會員周吉敏為兩岸青年學子解讀，從琦君作品《春節憶兒時》一文，描述了宰豬、撣塵、祭竈、分歲酒等過年習俗，講到灰湯粽、月光餅、甌柑等傳統風物，還有鄉村演劇的特色戲俗。

出版散文、小說、兒童文學等的文學大家琦君，她的出生地溫州緬懷她的才情，設立琦君散文獎、舉辦琦君文化節、每年舉辦琦君研究高峰論壇等，致力兩岸交流。

溫州台灣青年聯誼會總會長、溫州大學台籍教師許晉銘表示，兩岸青年透過學習交流平台，在深入研習琦君文化的同時互相交流，分外難能可貴。

青年 中山大學 鄭州

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