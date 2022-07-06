脆骨症少年未能報考心儀大學 深圳理工：過幾年來考研究生

來自安徽宿松縣的21歲少年張亮，先天患有成骨不全症（osteogenesis imperfecta，又稱脆骨病），身高僅有1米3的他，因患病失去了獨立行走的能力，一直需要借助「扭扭車」代步，因此又有「扭扭車男孩」之稱。

今年高考，張亮取得不錯的成績，更透露自己想報考深圳理工大學。不過，該校仍在籌建中，尚未招生，張亮只能另選他校。

《澎湃新聞》報導，為了能自由「行走」，從小學三年級到高三，張亮一直借助「扭扭車」代步。今年高考，張亮取得535分的成績，超過安徽理科一本錄取分數線44分，得知自己的成績後，他透露了自己希望就讀深圳理工大學的心願。

不過，深圳理工大學仍在籌建，今年暫未開始本科招生。今日（5日），張亮透露自己已完成本科一批次的志願填報。按照安徽高考平行志願的填報規則，此次他一共報考了理科一批次的六所院校，並且填報的全部是和計算機（電腦）相關的專業。

他介紹，在志願填報階段，很多人一直在為他出謀劃策，竭盡所能打聽相關院校的招生情況，而他的志願填報方案也數易其稿。最終，他的A志願填報了浙大寧波理工學院的數據科學與大數據技術專業，並依次填報了江蘇海洋大學、寧波諾丁漢大學、安徽工程大學等校。

張亮表示，志願填報完成後，自己不再多加考慮，只會靜候後面的錄取流程；考慮到身體情況，最後決定學計算機專業，「這也是為了之後的就業考慮」，並相信等自己在計算機相關領域做出一定成績後，外人也自然會忽略其身體上的缺陷。

雖然張亮未能報考心儀的深圳理工大學，但該校老師特意遠赴安徽探訪。無法親身到安徽的深理工計算機學院院長潘毅，透過視像形式與張亮見面，表示深理工會在張亮未來的學業和科研生涯提供力所能及的幫助和指導，並邀請他「和我們保持學術上的聯繫，過幾年考取我們的研究生」。

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文章授權轉載自《香港01》