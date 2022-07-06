中國第一歷史檔案館新館開放 明清皇室秘密都在這裡

專門負責收集管理明清兩朝及以前中國各朝代中央機構形成檔案的中國第一歷史檔案館新館，經過一年的籌備和試運營於6日正式對外開放。中國第一歷史檔案館館藏明清時期檔案1,000多萬件（冊），包括現存僅有的一件清代皇帝秘密立儲匣。上海《澎湃新聞》報導，這件道光帝秘密立儲匣發現於「正大光明」匾額後。

中國第一歷史檔案館成立於1925年，是中國歷史上第一個現代意義的專業檔案機構，館藏明清檔案共77個全宗，總數達1,000多萬件（冊），居世界同期歷史檔案館藏量前列，與殷墟甲骨、敦煌寫經、居延漢簡，共同被譽為近代古文獻的「四大發現」。

中國第一歷史檔案館目前已開放內閣、軍機處、宮中、內務府、宗人府、憲政編查館、修訂法律館、刑部—法部、民政部、京師高等審判廳檢察廳、兵部—陸軍部、弼德院等44個全宗數位化檔案，線上同時公布檔案目錄及《清實錄》、《清會典》兩個全文檢索數據庫。

中國第一歷史檔案館新館還有常設展覽，「蘭臺翰墨 家國春秋—明清歷史檔案展」展覽總面積1,800平方米，展出近300件（組）檔案文獻，基本以時間為脈絡，分為明朝掠影、清朝肇建、康乾盛世、帝國秋涼、抗爭求索五個部分，其中很多展品為首次對外展示。

產品中現存由中國人繪製時間最早、尺寸最大的彩繪世界地圖《大明混一圖》，繪製於明洪武二十二年（1389年），該圖所繪範圍，東起日本，西達西歐，南到南非，北至蒙古。

「盛載千秋—明清檔案裝具陳列」展廳則展出明清皇家檔案的載具—金匱和龍櫃，專門收藏明清皇帝的實錄、聖訓、玉牒等珍貴檔案。中國第一歷史檔案館館內珍藏的金匱有120座、龍櫃86座。

央視新聞指出，中國第一歷史檔案館和有關部門密切配合，將金匱、龍櫃完好無損地從西華門內的中國第一歷史檔案館原址和皇史宬搬遷到新館。