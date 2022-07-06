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白挖了！浙江金華居民挖出上萬枚宋代古錢幣 被要求全上繳

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
浙江金華發現的古錢幣預估有三萬多枚。（澎湃新聞）
浙江金華發現的古錢幣預估有三萬多枚。（澎湃新聞）

白挖了！浙江金華一處社區地下最近被發現藏有1千年前宋朝時期的古錢幣，當地居民獲悉後紛紛連夜開挖，不過當局已通令所有被挖出的古幣都必須上繳，否則將依「文物保護法」追究刑事責任。

據「都市快報」消息，這些錢幣數量頗多，初步判斷系宋朝時期的，預估有34000多枚，重達262公斤。專家稱，這些錢幣有可能是當年一個大戶人家用麻袋將錢幣藏入地下的。

報導稱，浙江金華浦江縣浦陽街道富都華庭社區院內進行自來水地下管道施工時，發現大量宋代時期古錢幣，隨後遭到市民哄搶，不少民眾手持手電筒連夜通宵挖掘。

浦江縣公安局聯合浦江縣文化和廣電旅遊體育局不久發佈通告稱，請參與違法行為的民眾，自通告發佈之日起至2022年7月8日，主動上繳「違法所得」。否則，縣文物執法部門會同縣公安部門將依「文物保護法」追究其法律責任。

根據大陸「文物保護法」規定：境內地下、內水和領海中遺存的一切文物，屬於國家所有，任何單位或個人不得哄搶、私分、藏匿。

報導稱，到5日下午5點多，居民已上繳166公斤重的錢幣。

不過也有網友質疑，要怎麼登記？這貨的下落誰說得清？網友認為，收貨的工作人員與上繳者應屬於不同省份，才有可能不被侵吞。

浙江金華一社區開挖地下管線發現大批宋代古錢幣。（大象新聞）
浙江金華一社區開挖地下管線發現大批宋代古錢幣。（大象新聞）
浙江金華發現的古錢幣是距今約一千年前的宋朝時期。（澎湃新聞）
浙江金華發現的古錢幣是距今約一千年前的宋朝時期。（澎湃新聞）

文物 公安

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