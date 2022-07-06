濟南、基隆 鄰里雲上相會

「第十屆濟南·基隆鄰里節」4日在山東濟南和台灣基隆同步舉行。本次活動以黃河文化為紐帶，搭建兩岸文化交流平台和友誼橋梁，進一步增進濟南、基隆兩地深厚情誼，促進兩岸民間文化交流。

中新社報導，本屆鄰里節活動，以黃河魂兩岸情為主題，共分為唱響黃河之音、探尋黃河非遺文化、書畫裡的大河安瀾等三個篇章。

現場可見，濟台兩地基層民眾通過參加合唱黃河歌曲、朗誦黃河詩歌、製作簡易黑陶、製作黃河相關剪紙作品、製作簡易中草藥香包、製作中藥飲品等系列活動深化交流、增進友誼。現場還展示了兩岸攝影、書畫愛好者的黃河主題攝影作品和書畫作品。同時，兩岸書法家、畫家還現場創作，並互贈作品，展現黃河文化的獨特魅力。

來自台灣的姜睿寧表示，黃河是中國的母親河，是孕育漢文化的重要根源。與黃河文化相關的人文、經濟、社會、自然生態、地理、水利等，影響了士農工商的基本生活層面，在歷史長廊中是華夏文化的精神象徵。

自2013年第一屆濟南·基隆鄰里節舉辦以來，濟南與基隆兩市已輪流舉辦了十屆活動。因疫情原因，本次活動採取「雲上」方式舉行。