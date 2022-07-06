農村養老 上海「四不離」

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

上海市民政局長蔣蕊4日在參加「2022上海民生訪談」時表示，上海未來要大力拓展不離鄉土、不離鄉鄰、不離鄉音、不離鄉情的「四不離」農村養老方式。

中新社報導，上海是中國大陸最早進入人口老齡化（1979年）的城市。從戶籍人口來看，上海是大陸老齡化程度最高的城市，2020年時，其（戶籍）老年人口就占總人口的36.1%，已過了「三人行必有一老」的階段。整體上，目前上海深化「9073」養老服務格局，即「90%為居家養老、7%為社區養老、3%為機構養老」。同時，上海也在積極探索農村地區的養老。

蔣蕊表示，上海將在農村地區全面構建鎮有「院」、片有「所」、村有「室」、村組有「點」的服務網路。

比如，鎮有「院」，指的是強化養老機構的專業照護能力，每個鄉鎮有1個設施、服務、管理均達標的養老院。

2018年、2019年兩年時間，上海完成了全部農村薄弱養老機構標準化改造。片有「所」，指的是上海以多個行政村為片區，發展具有農村特色且具有一定專業水平、提供助餐等服務的鄉村「長者照護之家」。她指出，上海的松江區「幸福老人村」、奉賢區「青春里」等都做了很好的探索。

蔣蕊介紹，到2035年，上海將按照600萬戶籍老年人口峰值和100萬外來常住老年人口的養老床位需求，規畫設置21萬張養老床位，以達到全部常住老年人口3%的床位配置標準。

上海 老年人口

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