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廣西超生孩子被抱走「社會調劑」 律師：涉刑事犯罪

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
90年代廣西全州計劃生育工作嚴峻形勢，嚴格執行「控制人口數量，提高人口素質」的政策，對違反計生法律法規和政策規定強行超生的子女中選擇一個進行社會調劑。（取自每日頭條）
90年代廣西全州計劃生育工作嚴峻形勢，嚴格執行「控制人口數量，提高人口素質」的政策，對違反計生法律法規和政策規定強行超生的子女中選擇一個進行社會調劑。（取自每日頭條）

網傳一份文件顯示，廣西全州縣衛生健康局回應有人要求追究涉嫌拐賣兒童一案，指其超生的孩子是由全縣統一抱走進行「社會調劑」，不存在拐賣行為，沒留存任何去向記錄。此事引發大陸輿論關注，大陸律師表示，此行為不但行政違法，還涉嫌刑事犯罪。

據「鳳凰網健康」報導，網上流傳一份落款為廣西全州縣衛生健康局的告知書，時間是7月1日。內容顯示，全州縣衛健局稱：全州縣信訪局於2022年6月28日將唐月英、鄧振生向廣西壯族自治區信訪局反映「要求追究高麗君等人涉嫌拐賣兒童一案，要求公安機關立案偵查」的信訪事項轉交該局辦理。

「全州超生孩子統一抱走被社會調劑」一度登上微博熱搜榜。

「鳳凰網健康」致電全州縣衛健局辦公室，工作人員稱相關事宜有專門的部門、專門的領導處理，具體為該局綜合監督與職業健康股。辦公室人員稱，不清楚高麗君是否為當地衛健系統人員，也不清楚當地90年代的計劃生育政策。「鳳凰網健康」致電全州衛健局綜合監督與職業健康股，電話無人接聽。

另據北京市京師律師事務所律師許浩表示，即使按照當時的計劃生育政策，相關部門也只能只對超生者進行行政處罰，具體為罰款等措施，相關政府部門也無權將孩子抱走進行所謂的「社會調劑」。決策執行該政策的相關政府工作人員涉嫌構成濫用職權罪。

公開資料顯示，全州縣位於廣西桂林，地處湘江上游，總人口84.5萬，是桂林市行政區規劃面積最大、人口最多的縣。告知書稱，根據20世紀90年代全區計劃生育工作嚴峻形勢，嚴格執行「控制人口數量，提高人口素質」的政策，對違反計生法律法規和政策規定強行超生的子女中選擇一個進行「社會調劑」，是縣委、縣政府根據當時區、市計劃生育工作會議部署要求和全縣嚴峻的計劃生育工作形勢需要作出的決定。

告知書稱，經核實，唐月英、鄧振生超生的孩子（屬第七孩）是由全縣統一抱走進行「社會調劑」，不存在拐賣兒童的行為。為便於和促進全縣計劃生育工作的開展，當時被全縣統一進行「社會調劑」的超生孩子去向，沒留存任何記錄。因此，全州縣衛健局對當事人提出的信訪事項不予受理。

生育 律師

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