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製造業不景氣 大陸學生暑期打工時薪人民幣9元

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸日前傳出，廣東有電子廠招募暑期「學生工」，竟開出時薪人民幣9元的低薪。（截圖自影片）
大陸日前傳出，廣東有電子廠招募暑期「學生工」，竟開出時薪人民幣9元的低薪。（截圖自影片）

暑假是年輕學子打工的旺季。但日前廣東一家電子廠招募「學生工」的短影音刷爆網路，卻是因為這家工廠竟開出時薪人民幣9元、約新台幣40元的低薪，讓大陸網友驚呼，勞動市場彷彿倒退回到2000年。分析稱，這除了是勞動市場剝削外，當前大陸製造業不景氣也是原因。

網路流傳的視頻顯示，在廣東這家電子廠的招聘現場，一名男子對著一群年輕學生高聲說道：「我重申一遍，9塊1小時，9塊！超過9塊的自己找老板，接受不了的就提著行李往前走，接受的就進去填表。」

男子說完，有幾個學生走了，但更多的是進去填了表格，接受這份時薪人民幣9元的工作。

有網友計算，這些學生即便一天工作10個小時，周末無休，整個月全勤，一個月也只能賺到人民幣2,700元（約合新台幣1.2萬元），按中國大陸當前生活水準，根本就是勞動剝削。

財新網也引述一名從江西吉安來到廣東東莞打工的陳諾（化名）的說法：「現在都是時薪9塊10塊的，沒有更高了」；「去年打工一個月掙4,000，今年按這個價就2,000多」。

報導稱，夏季是珠三角地區平價用工旺季。每年7月，江西、湖南、貴州、廣西等地數以萬計的學生就會來到東莞、深圳，成為各製造企業生產線上重要的勞動力。

其中，有學校帶隊、集體赴廣東參加「頂崗實習」的職校生，也不乏像陳諾這樣年輕的暑期工：他中職畢業兩年，一心希望考大學，計劃靠暑期打工賺到教輔書籍的費用，再回農村老家準備考試。

東莞一家企業員工告訴財新網，「去年學生工是來多少招多少，14元1小時。我們門衛介紹一個，還有200元提成可拿」；「今年廠裡沒什麽訂單，一個都不招」。

財新網指出，在新冠疫情影響下，珠三角地區製造業普遍遭遇需求萎縮、原材料上漲、物流受阻等挑戰，部分外貿導向強、中低端產品為主、普工需求量較大的紡織業、消費品製造業、電子製造業更首當其衝。

東莞多名勞務仲介表示，其對接的企業用工需求較往年同期約下降三至四成。

網上也有分析指出，廣東之所以會出現「學生工」時薪人民幣9元的低薪現象，原因之一是，學生工數量太多，又碰上今年大多數企業效益並不好，因此產生供大於求的現象。

其次則是勞動市場剝削太厲害，不僅是企業會剝削這些沒有社會經驗的「小白」，就連那些勞務仲介也恨不得從這些學生工身上刮下一層油來。

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