上海兩岸青年創業賽 報名開跑

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海報導
2021上海海峽兩岸青年創業大賽頒獎典禮。記者林宸誼／攝影
2021上海海峽兩岸青年創業大賽頒獎典禮。記者林宸誼／攝影

創意點亮夢想，創業改變未來，2022上海海峽兩岸青年創業大賽4日正式啟動，面向海內外發起徵集令，並祭出總獎金人民幣60萬元（新台幣270萬元），歡迎創業青年和團隊報名參賽。

報名截止8月15日，將於8月16日至17日進行線上初賽，8月底在上海、台北、廣州三地同步路演完成複賽，9月底在上海舉行總決賽。

大賽組委會表示，本屆大賽將以「登陸創業元宇宙」為主題，聚焦上海主導產業，發掘具有潛力和創新力的青創團體和新創企業，促進成果落地轉化，同時吸引優質企業在上海灣區高新區集聚。

本屆大賽除了光電晶片、生命健康、智慧製造、文化創意四大賽道外，更增添了「數字（數位）經濟」賽道，首次引入「元宇宙」概念，貼近最新的產業熱點。大賽將產生80個專案入圍複賽，透過「8分鐘專案路演+6分鐘現場答辯」，決出20名進入決賽，最終通過「8分鐘專案路演+3分鐘現場答辯」，決出一、二、三等獎及優勝獎。

本屆大賽獎勵豐厚，一等獎1名，現金獎勵人民幣20萬元；二等獎3名，現金獎勵人民幣6萬元；三等獎6名，現金獎勵人民幣2萬元；優勝獎10名，現金獎勵人民幣1萬元，總共人民幣60萬元（新台幣270萬元）。

上海海峽兩岸青年創業大賽已連續舉辦六屆，成為海內外創新創業青年才俊的盛會。青年們帶著「腦洞大開」的創意項目，在此登上創業號加速火箭。

大賽也邀請了競衡集團、盈科律所、杭州全景、中華開發、達星資本等兩岸多家創投機構和法律、稅務、創業領域的知名專家導師參與，大賽期間將同期舉辦兩岸青創雲論壇，開設創業輔導公開課，是創業資源對接、投融資及市場拓展的最佳舞台。優勝項目將會獲得一站式的落地配套服務，加速實現創業夢想。

自2016年起，歷屆大賽累計吸引超過7,000名青年才俊、2,776個海內外優質項目參賽，湧現了一大批具有潛力和創新力的青創團隊和新創企業，參賽項目在品質上和數量上屢創新高。今年更是選擇從線上發力，希望透過網路全媒體傳播讓更多年輕人瞭解大賽，參與兩岸青年交流。

值得一提的是，每屆大賽結束後，大賽承辦方上海（金山）海峽兩岸青年創業基地，都會與優秀專案主動對接，全程服務優質專案落戶基地。

創業 青年 上海

延伸閱讀

世界盃資格賽／3戰盡墨 周俊三：累積大賽經驗重要

上海封城陰霾未退、無錫疫情再起 網通廠嚴陣以待

上海人不惜包機…占領三亞酒店

網傳上海公安系統遭駭 10億公民個資售20萬美元

相關新聞

上海資安危機 10億人個資傳遭駭 駭客開價596萬

中國大陸傳出大規模個資外洩案，近日有駭客在網路論壇上放話稱，出售上海公安系統數據庫，內容包含10億中國公民資料和數十億病...

陸工程船沉沒 尋獲12遺體

七月二日，中國大陸工程船「福景○○一」輪因遇颱風而沉沒於廣東陽江附近海域，廿七人落水失聯。昨下午救援人員在該輪沉沒海域附...

廣西民族大學 東協育才基地

廣西民族大學3日舉行慶祝建校70周年大會。這所位於大陸西南、以民族性、區域性、國際性為辦學特色的綜合性高等院校，累計培養...

台胞登陸深耕企管 事業家庭雙贏

「現在，我來大陸的目標都實現了，事業家庭雙豐收。」對於目前發展現狀，來自台灣的張家銘受訪表示挺滿意，「太太是雲南人，還有...

上海兩岸青年創業賽 報名開跑

創意點亮夢想，創業改變未來，2022上海海峽兩岸青年創業大賽4日正式啟動，面向海內外發起徵集令，並祭出總獎金人民幣60萬...

千年鹽都 四川自貢燊海井

鹽，是美食調味必備品，而在四川省自貢市，有著與鹽有關的動人故事。自貢市有「千年鹽都」美稱，市內長堰塘的燊海井，鑿成於18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。