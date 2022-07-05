上海兩岸青年創業賽 報名開跑

創意點亮夢想，創業改變未來，2022上海海峽兩岸青年創業大賽4日正式啟動，面向海內外發起徵集令，並祭出總獎金人民幣60萬元（新台幣270萬元），歡迎創業青年和團隊報名參賽。

報名截止8月15日，將於8月16日至17日進行線上初賽，8月底在上海、台北、廣州三地同步路演完成複賽，9月底在上海舉行總決賽。

大賽組委會表示，本屆大賽將以「登陸創業元宇宙」為主題，聚焦上海主導產業，發掘具有潛力和創新力的青創團體和新創企業，促進成果落地轉化，同時吸引優質企業在上海灣區高新區集聚。

本屆大賽除了光電晶片、生命健康、智慧製造、文化創意四大賽道外，更增添了「數字（數位）經濟」賽道，首次引入「元宇宙」概念，貼近最新的產業熱點。大賽將產生80個專案入圍複賽，透過「8分鐘專案路演+6分鐘現場答辯」，決出20名進入決賽，最終通過「8分鐘專案路演+3分鐘現場答辯」，決出一、二、三等獎及優勝獎。

本屆大賽獎勵豐厚，一等獎1名，現金獎勵人民幣20萬元；二等獎3名，現金獎勵人民幣6萬元；三等獎6名，現金獎勵人民幣2萬元；優勝獎10名，現金獎勵人民幣1萬元，總共人民幣60萬元（新台幣270萬元）。

上海海峽兩岸青年創業大賽已連續舉辦六屆，成為海內外創新創業青年才俊的盛會。青年們帶著「腦洞大開」的創意項目，在此登上創業號加速火箭。

大賽也邀請了競衡集團、盈科律所、杭州全景、中華開發、達星資本等兩岸多家創投機構和法律、稅務、創業領域的知名專家導師參與，大賽期間將同期舉辦兩岸青創雲論壇，開設創業輔導公開課，是創業資源對接、投融資及市場拓展的最佳舞台。優勝項目將會獲得一站式的落地配套服務，加速實現創業夢想。

自2016年起，歷屆大賽累計吸引超過7,000名青年才俊、2,776個海內外優質項目參賽，湧現了一大批具有潛力和創新力的青創團隊和新創企業，參賽項目在品質上和數量上屢創新高。今年更是選擇從線上發力，希望透過網路全媒體傳播讓更多年輕人瞭解大賽，參與兩岸青年交流。

值得一提的是，每屆大賽結束後，大賽承辦方上海（金山）海峽兩岸青年創業基地，都會與優秀專案主動對接，全程服務優質專案落戶基地。