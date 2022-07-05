台胞登陸深耕企管 事業家庭雙贏

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「現在，我來大陸的目標都實現了，事業家庭雙豐收。」對於目前發展現狀，來自台灣的張家銘受訪表示挺滿意，「太太是雲南人，還有兩個可愛的女兒」。

中新社報導，25年前，張家銘懷著夢想第一次跟隨企業諮詢顧問團「登陸」，他當時的初心是想用自己豐富的企業管理經驗幫助有需要的大陸企業，並創造屬於自己的人生價值。

「大陸什麼都挺好的，就是做企業培訓都講普通話（國語），剛開始有點不太習慣。」祖籍閩南泉州的張家銘，在台灣習慣說閩南話。據介紹，1997年西進大陸後，他先後擔任過平安和人壽兩家保險公司管理顧問，獲得了業內認可。4年後，他在深圳開辦自己的企業管理諮詢公司，為大陸各地企業做培訓，並開始擔任深圳市管理諮詢行業協會副會長。

2018年，張家銘主動選擇來到與台灣一水之隔的閩南城市漳州發展。「漳州和台灣都說閩南話，在這工作、生活感覺太好了，很親切溫馨，我也算落葉歸根了。」張家銘笑道。

畢業於台灣政治大學企業管理專業的張家銘，為了更好地服務企業，提升自身認知，還去選修了美國南哥倫比亞大學工商管理碩士，並經常報北京大學、清華大學、復旦大學等大陸名校的總裁班充電。

「我做的工作，就是幫助提升企業的認知。」在張家銘看來，一切根源在於人，一個人賺不到認知以外的錢。「首先要給企業制定戰略，其次是制定具體流程制度。通過指導，一些企業第二年產值就顯著提升。」

張家銘認為，他在大陸創業發展的經歷，也是兩岸融合發展的一個例子。目前他和漳州本地人合資開了4家相關公司，共同輔導有需要的企業發展壯大。

深圳

延伸閱讀

世界盃資格賽／3戰盡墨 周俊三：累積大賽經驗重要

世界盃資格賽／大陸長人狂飆外線 41分差射垮中華隊

台灣「第一特務」張超然扮共諜 裁定限境到2023年

大陸知名地產集團世茂 未如期償還10億美元離岸債券

相關新聞

上海資安危機 10億人個資傳遭駭 駭客開價596萬

中國大陸傳出大規模個資外洩案，近日有駭客在網路論壇上放話稱，出售上海公安系統數據庫，內容包含10億中國公民資料和數十億病...

陸工程船沉沒 尋獲12遺體

七月二日，中國大陸工程船「福景○○一」輪因遇颱風而沉沒於廣東陽江附近海域，廿七人落水失聯。昨下午救援人員在該輪沉沒海域附...

廣西民族大學 東協育才基地

廣西民族大學3日舉行慶祝建校70周年大會。這所位於大陸西南、以民族性、區域性、國際性為辦學特色的綜合性高等院校，累計培養...

台胞登陸深耕企管 事業家庭雙贏

「現在，我來大陸的目標都實現了，事業家庭雙豐收。」對於目前發展現狀，來自台灣的張家銘受訪表示挺滿意，「太太是雲南人，還有...

上海兩岸青年創業賽 報名開跑

創意點亮夢想，創業改變未來，2022上海海峽兩岸青年創業大賽4日正式啟動，面向海內外發起徵集令，並祭出總獎金人民幣60萬...

千年鹽都 四川自貢燊海井

鹽，是美食調味必備品，而在四川省自貢市，有著與鹽有關的動人故事。自貢市有「千年鹽都」美稱，市內長堰塘的燊海井，鑿成於18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。