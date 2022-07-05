台胞登陸深耕企管 事業家庭雙贏

「現在，我來大陸的目標都實現了，事業家庭雙豐收。」對於目前發展現狀，來自台灣的張家銘受訪表示挺滿意，「太太是雲南人，還有兩個可愛的女兒」。

中新社報導，25年前，張家銘懷著夢想第一次跟隨企業諮詢顧問團「登陸」，他當時的初心是想用自己豐富的企業管理經驗幫助有需要的大陸企業，並創造屬於自己的人生價值。

「大陸什麼都挺好的，就是做企業培訓都講普通話（國語），剛開始有點不太習慣。」祖籍閩南泉州的張家銘，在台灣習慣說閩南話。據介紹，1997年西進大陸後，他先後擔任過平安和人壽兩家保險公司管理顧問，獲得了業內認可。4年後，他在深圳開辦自己的企業管理諮詢公司，為大陸各地企業做培訓，並開始擔任深圳市管理諮詢行業協會副會長。

2018年，張家銘主動選擇來到與台灣一水之隔的閩南城市漳州發展。「漳州和台灣都說閩南話，在這工作、生活感覺太好了，很親切溫馨，我也算落葉歸根了。」張家銘笑道。

畢業於台灣政治大學企業管理專業的張家銘，為了更好地服務企業，提升自身認知，還去選修了美國南哥倫比亞大學工商管理碩士，並經常報北京大學、清華大學、復旦大學等大陸名校的總裁班充電。

「我做的工作，就是幫助提升企業的認知。」在張家銘看來，一切根源在於人，一個人賺不到認知以外的錢。「首先要給企業制定戰略，其次是制定具體流程制度。通過指導，一些企業第二年產值就顯著提升。」

張家銘認為，他在大陸創業發展的經歷，也是兩岸融合發展的一個例子。目前他和漳州本地人合資開了4家相關公司，共同輔導有需要的企業發展壯大。