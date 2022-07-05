廣西民族大學 東協育才基地

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣西民族大學3日舉行慶祝建校70周年大會。這所位於大陸西南、以民族性、區域性、國際性為辦學特色的綜合性高等院校，累計培養各類人才33萬餘人，累計招收來自全球82個國家和地區的2.2萬餘名留學生，成為在大陸國內外頗具知名度的中國大陸—東協人才培養基地。

中新社報導，廣西民族大學創建於1952年，原為中央民族學院（今中央民族大學）廣西分院，1953年更名為廣西省民族學院，1958年更名為廣西民族學院，2006年更名為廣西民族大學。

廣西民族大學校長謝尚果介紹，建校70年，該校堅持開放辦學，積極服務一帶一路建設和廣西開放開發大局，打造國際化辦學名片。該校與22個國家（地區）的176所大學和機構建立了質性交流與合作關係，「留學民大」品牌建設成效凸顯。

廣西民族大學是中國大陸較早與周邊國家開展交流合作的高等院校之一。謝尚果稱，該校依託國家外語非通用語種大學人才培養基地，培養了1.8萬餘名精通非通用語的復合型人才。同時，強化東協高端智庫、東協學科群建設，為做深做實面向東協的開放合作提供智囊高參和人才支撐。

東協 一帶一路

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