千年鹽都 四川自貢燊海井

鹽，是美食調味必備品，而在四川省自貢市，有著與鹽有關的動人故事。自貢市有「千年鹽都」美稱，市內長堰塘的燊海井，鑿成於1835年、

清代的天然氣和黑鹵生產井，深1001.42公尺，是全世界第一口人工鑽鑿、超過1千公尺的深井，是中國古代鑽井工藝成熟的標誌，它綜合地體現了中國古代鑽井技術發展的水準，是世界科技史上的重要里程碑。 燊海井大車。圖／本報四川自貢傳真 燊海井碓架。圖／本報四川自貢傳真 燊海井，在井陘低壓火花圓鍋製鹽。圖／本報四川自貢傳真

自貢是四川省著名的井鹽生產地，鑿井取鹵水製鹽，具有悠久的歷史。從東漢時期開始產鹽，已有兩千多年的井鹽開採歷史。「自貢」的城市名，便來源於兩口上貢朝廷的鹽井「自流井」和「大貢井」。在自貢歷史上的萬口鹽井中，存留迄今且仍在生產的，只有燊海井。當年為燊海井起名的人煞費苦心：燊者，火在木上燒，寓意生意紅火興旺；海者，企望鹽井裡的鹵水和天然氣，如同大海般取之不盡。燊海井橫穿世紀的歷史，驕傲地驗證了它的名不虛傳。

燊海井採用中國傳統的衝擊式（頓鑽）鑿井法鑿成，它的主要建築有碓房、大車房和灶房，主要生產設備碓架、井架、大車等保存完好。經過一次大的修復，燊海井現占地面積約6000平方公尺，保留著19世紀初的布局和風貌，是一處典型的清代井鹽生產現場。

2017年進行了一次大型修復，已經消失的部分工藝、遺跡得以恢復性重現，可以讓遊客現場體驗提撈採鹵、鹵水輸送、製作井鹽、儲鹽運鹽的全部過程。現在，燊海井鹽氣產量無法和過去相提並論，但作為井鹽熬製工藝的「活化石」，它的紀念價值更高。

燒鹽匠的工作辛苦又特別，需要體力，要吃得苦；一個人扛起125公斤左右的鹽袋，特別是在鏟鹽這一環節，一個人要從4口沸騰的鍋內，鏟出近千斤鹽巴，需要一個多小時時間。夜班尤其辛苦，從晚上6:30上到第二天早上6:30，共12個小時。年復一年，無論冬夏，守在熱氣騰騰的灶房裡，濃縮、烘乾，是一段純粹得仿佛與世隔絕的時光。

鹽業歷史博物館 感受兩千年井鹽文明

自貢市鹽業歷史博物館武聖宮大門。圖／本報四川自貢傳真

自貢市區龍鳳山下的西秦會館，是聞名遐邇的自貢市鹽業歷史博物館所在地。6根赤紅大柱撐起了層層高指的飛簷，塔形屋頂巍峨雄奇，仿佛展翅的巨鵬即將騰空而起。西秦會館是清代陝西籍鹽商聚會議事的同鄉會館，既是中國古建築寶庫中的藝術精品，又是鹽業發展史上不可多得的文物。而博物館是中國大陸唯一一座井鹽史專業博物館，現為國家一級博物館。走進這座古建築群，感受到四川兩千年井鹽文明的史詩畫卷，鋪陳開來。 鳥瞰自貢市鹽業歷史博物館，氣勢恢宏。圖／本報四川自貢傳真

自貢市鹽業歷史博物館，現管理西秦會館、吉成井鹽作坊遺址兩個大陸重點文物保護單位，以收藏、研究和陳列中國井鹽歷史文物為基本功能。現收藏有可移動文物18214件，基本陳列有中國井鹽科技史、自貢鹽業地質陳列、自貢鹽稅史陳列。在300多公尺的展線內，以生動形象的手法，展現了兩千多年來以自貢為中心的井鹽業在鑽井、採鹵、天然氣開採和製鹽等方面的恢宏畫卷，真實地再現了中華民族在人類鑽井技術上的貢獻、卓越成就和偉大創造力。

館裡的圖片和文物顯示，早期人們挖掘鹽井的方式，與挖掘水井並無多大差異；到北宋慶曆年間，人們挖大口徑鹽井採鹽已歷時1000多年。由於長期大量開採，導致淺層鹵水枯竭，而繼續加深大口淺井又困難重重，四川鹽業產量日漸萎縮。為了提高產量、滿足需求，四川鹽工發明了一種新的鑿井方式－衝擊式頓鑽鑿井法，此法鑿出的鹽井井口小而深，被稱為「卓筒井」。

工人們將汲鹵筒製作得越來越長，這就要求搭建的井架更高更堅固。井架從最初的單腳發展到兩腳、四腳、八腳甚至十二腳，而且越建越高，鹽工們稱這些高聳入雲的井架為「天車」。歷史上最高的一座天車有113公尺，相當於30多層樓那麼高，堪稱蜀地最高的木結構建築。

自貢鹽幫菜 辣鮮蜀味

自貢鹽幫菜：榮州麻辣雞。圖／本報四川自貢傳真

自貢鹽幫菜：火邊子牛肉。圖／本報四川自貢傳真

自貢鹽幫菜：冷吃兔。圖／本報四川自貢傳真

自貢因鹽興市，催生於自貢獨特井鹽和鹽商文化的鹽幫菜，歷史悠久而經久不衰；萌芽於宋代，形成於清末，是川菜中的重要分支和核心組成部分，因口味麻辣鮮香、色澤鮮豔奪目、技藝別具一格、文化內涵豐富等鮮明特點，成為全大陸罕見、四川唯一的由地級市所獨有的菜系。

「吃在四川，味在自貢」，鹽幫菜作為響噹噹的自貢傳統餐飲品牌，以水煮牛肉、富順豆花、自貢冷吃兔、火邊子牛肉等為代表的鹽幫菜品，被列入非物質文化遺產名錄。在20 20年省級「天府名菜」評選中，7道自貢鹽幫菜品獲得「天府名菜」號，排名全省第二。

為加快推進鹽幫菜，自貢重點規劃建設了鹽幫菜博物館、鹽幫菜體驗館，打造鹽幫菜研究院、鹽幫菜培訓學院。2019年，自貢成功申報「中國鹽幫菜之鄉」稱號。現在，全市有餐飲企業近8000家，就業人數達10萬人以上，鹽邦菜不僅在四川，也在大陸各地風風火火地推廣。

仰慈祥威嚴 榮縣大佛

榮縣大佛，慈祥中有威嚴。圖／本報四川自貢傳真

自貢多文物，位於榮縣城東郊的榮縣大佛，初步考證為唐代所刻，佛像坐南面北，佛身通高36.67公尺，頭長8.76公尺，肩寬12.67公尺，膝高12公尺，腳寬3.5公尺，是世界第一大釋迦牟尼佛（現世佛），第二大石刻大佛，僅次於樂山彌勒大佛（未來佛）。榮縣大佛與樂山大佛相距不足百里，各有特點，映襯成趣，自古以來就有「嘉州大佛雄，榮州大佛美」之譽。

由於大佛建造的史料記載極少，再加上至今也未發現其造像碑記，因此給後人留下了許多難以破解的千古之謎。 榮縣大佛，有難以破解的千古之謎。圖／本報四川自貢傳真

拾階而上， 走完108級後，赫然出現一個平整的小壩子，壩子兩側的樹上，掛滿了遊人許願的紅帶子。抬起頭，從佛腳往上瞻仰整座大佛，大佛威嚴地坐著，面容豐腴，兩耳垂肩且厚，眉毛形如初月，高而長，眉間白毫緊縮如「吉祥字」狀，給人以慈祥中有威嚴、凝思中含智慧的感覺。

享靜怡之美 臥龍湖濕地公園

臥龍湖濕地公園，集生態觀光、濱水休閒、濕地花園為一體。圖／本報四川自貢傳真

遊罷文物，再體現一番自然風光。臥龍湖濕地公園，是極富個性的濱水濕地文化公園，位於規劃中的自貢市臥龍湖國際旅遊度假區，公園總占地約42.6萬平公尺，由自然水岸、生態島、人工內湖和濕地景觀四大景觀要素組成，園內人行主幹道約4.5公里，每一步都是青山綠水的自然美景，是集生態觀光、濱水休閒、濕地花園為主的複合型水岸景觀濕地公園。