老婆婆獲免費供餐卻不滿肉包漏汁 怒砸店員老闆心寒

將別人的好心當成理所當然嗎？河南發生令人心寒的恩將仇報事件，當地1間包店的職員覺得1名老婆婆可憐，免費提供食物逾1年，未料她日前嫌棄店員給的肉包露餡漏汁，一氣之下把包砸在店員身上。

事發時的閉路電視畫面令網民看得氣憤，老闆稱當時婆婆要求店員更換包子，馬上就伸手想拿，因有其他食客在場及怕有衛生問題，店員下意識拿開蒸籠，婆婆就氣了，他直言感到心寒，「我們還敢不敢去幫助別人？」

事發於7月1日，河南焦作市1間包店發生離譜事件，有名老婆婆拿熱騰騰的包子怒砸店員，閉路電視畫面引起網民熱議。包店老闆董先生回覆陸媒指，老婆婆每天早上都會在店門前打轉，店員覺得她可憐，就免費給她食物，已經有1年多。

當天早上時婆婆又來，但她收到包子後心生不滿，「因為是肉包子裏面有灌湯會滲出來，她覺得不好，還要求給她換」，伸手去蒸籠想自己拿，因為衛生問題且求有其他顧客在吃早餐，店員下意識馬上拿開蒸籠。結果老婆婆很不高興，拿肉包砸在店員身上，形容「肯定是比較寒心的」，直言遇到這種事，「我們還敢不敢去幫助別人？」

網民直斥老婆婆將別人善心當成理所當然，「你每天給她100，忽然間一天給她50了，她覺得你偷了她50」、「這種人活該老了得討飯」，「確實很寒心、所以我從來不施捨、不讓座、不扶人」，「有些人就不能幫」，又形容事件是現實版的農夫與蛇、呂洞賓與狗的故事。

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文章授權轉載自《香港01》