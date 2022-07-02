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動容！阿嬤誤推車闖快線 消防員跟進慢駛為她亮燈開路

香港01／ 文．卡洛兒
香港醫院門前有名老婦推着手推車，在行車道快線行走，一輛消防車途經此處發現婆婆時，即慢駛並亮起燈，為她阻擋其他車駛近。擷自臉書「公務員secrets」圖片
香港醫院門前有名老婦推着手推車，在行車道快線行走，一輛消防車途經此處發現婆婆時，即慢駛並亮起燈，為她阻擋其他車駛近。擷自臉書「公務員secrets」圖片

消防員常被稱讚用心服務市民，是值得尊敬的公僕！打風前夕，油麻地廣華醫院門前有1名老婦推着手推車，在落雨斯濕的行車道快線行走，1輛消防車途徑該處發現婆婆時，即慢駛並亮起燈，為她阻擋其他車駛近。

其後更有消防員下車護送婆婆上返行人路，終未釀成意外。網民都大讚他們是真正的英雄。油麻地廣華醫院門前有1名老婦推着手推車，在行車道快線行走，1輛消防車途徑該處發現婆婆時，即慢駛並亮起燈，為她阻擋其他車駛近。

有市民投稿至facebook專頁公務員secrets」及上載數張照片，指本周四（30日）晚上7時許，正值由1號戒備信號改發3號風球前，在油麻地窩打老道往油麻地方向，近廣華醫院門口，1輛消防車正在中線行駛，發現1名老婆婆竟在快線推着手推車前行，隨即由中線駛出快線，緩慢行駛，以攔截後面行車，並閃着紅閃燈提醒後方車輛，並一路護送婆婆。

後來老婦往隔離對面線時，其中兩名消防員即時下車，並用手電筒照向前面快線前來的車輛，繼續幫婆婆開路，並幫手推車上返行人路。

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文章授權轉載自《香港01》

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