疫情憋壞了！大批上海人「空降」 正「占領」海南三亞

隨著多地放鬆對上海地區的疫情防控政策，上海人紛紛跨省出遊，最新被上海人「占領」的是海南島，尤其是三亞，整個暑假幾已無房可賣，全是憋壞的上海人。

澎湃新聞報導，多家線上旅遊平台資料均顯示，6月25日以來，海南成為上海跨省遊最受歡迎的旅遊目的地。

從機票、酒店、景點售賣情況就可看出，去哪兒大資料顯示，6月下旬，上海飛赴三亞的機票出票量環比增加了93%，飛赴海口的機票出票量增加了92%。6月29日當天南航從上海浦東到三亞的航班，僅剩全價商務艙，售價高達15840元人民幣（約7萬台幣），東航／上航的4趟航班也僅餘經濟艙全價票，價格為2880元─3160元。

途牛旅遊網顯示，6月底上海用戶前往海南目的地的打包產品預訂量環比增長130%，機票預訂量環比增長198%，酒店預訂量環比增長134%。

攜程資料顯示，6月下旬，海南景點門票訂單量比前一周增長近三成，十大熱門景區依次為蜈支洲島、三亞亞特蘭蒂斯水世界、亞龍灣熱帶天堂森林公園等，這些客源主要都來自上海。

亞龍灣、三亞灣、海棠灣等熱門度假區的部分高星酒店漲幅甚至超過100%。民宿價格從幾百元漲到幾千元，高檔酒店5、6千人民幣一晚的比比皆是，且許多酒店或民宿直到8月中下旬都顯示無房。

微信公眾號「每日人物」報導，六月中後大批上海人開始瘋狂湧入海南，海南的旅遊淡季硬生生被炒成了旺季。遊客Sandy說，她六月初剛到三亞的時候，每天早上餐廳都只有6、7個人。到她快離開的時候，哪怕去健身房健身，都能碰見講著一口上海話的小姑娘。